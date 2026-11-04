Hombre que acosaba por redes a una nena de 12 años, viajó a Ushuaia para intentar raptarla en la escuela

El imputado persiguió a los estudiantes hasta la puerta de ingreso, donde las autoridades de la institución educativa le bloquearon el paso de inmediato. Ante la negativa de acceso, Álvarez Ruiz reaccionó con extrema violencia y destrozó a patadas una de las puertas vidriadas de doble hoja de la entrada. Las cámaras de seguridad y registros fílmicos de la zona captaron el momento exacto en el que el joven introdujo una mano a través de la abertura generada en el vidrio para accionar el picaporte, logrando acceder al hall central antes de la llegada de los efectivos policiales, que lo redujeron y detuvieron preventivamente.