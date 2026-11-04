Hombre que acosaba por redes a una nena de 12 años, viajó a Ushuaia para intentar raptarla en la escuela
Un joven de 22 años fue capturado tras intentar abordar a la menor en la puerta del colegio y romper la puerta a patadas. Quedó imputado por tentativa de rapto.
Un grave episodio de violencia conmocionó este martes a la ciudad de Ushuaia, donde un joven de 22 años identificado como Francisco Álvarez Ruiz fue detenido por la Policía provincial tras intentar raptar a una alumna de 12 años en la puerta de su establecimiento educativo. El agresor, que ya contaba con denuncias previas radicadas por la familia de la menor a raíz de hostigamientos sistemáticos a través de plataformas digitales, se había trasladado expresamente desde la provincia de Buenos Aires para concretar un encuentro personal con la víctima.
De acuerdo con la información recabada por los investigadores judiciales, el hecho se produjo pasadas las 13:40 en las inmediaciones del Colegio Integral de Educación Ushuaia (CIEU). La estudiante regresaba a clases luego de haber almorzado junto a un grupo de compañeros cuando el sospechoso se interpuso de manera sorpresiva en su camino, la sujetó del brazo y del hombro, y procuró besarla por la fuerza mientras le repetía frases insistentes como “Mi amor, vení conmigo” y “Vamos, vamos”.
La huida al colegio y el ataque al edificio
La rápida intervención del entorno escolar resultó determinante para evitar que la situación escalara a mayores. Uno de los compañeros de la víctima se interpuso entre el agresor y la menor, mientras otra alumna comenzó a gritar pidiendo auxilio de inmediato. En medio del forcejeo, la niña logró liberarse de las manos del acosador y corrió a toda velocidad hacia el interior del establecimiento para resguardarse.
El imputado persiguió a los estudiantes hasta la puerta de ingreso, donde las autoridades de la institución educativa le bloquearon el paso de inmediato. Ante la negativa de acceso, Álvarez Ruiz reaccionó con extrema violencia y destrozó a patadas una de las puertas vidriadas de doble hoja de la entrada. Las cámaras de seguridad y registros fílmicos de la zona captaron el momento exacto en el que el joven introdujo una mano a través de la abertura generada en el vidrio para accionar el picaporte, logrando acceder al hall central antes de la llegada de los efectivos policiales, que lo redujeron y detuvieron preventivamente.
Antecedentes de grooming y causas judiciales
El episodio desató una ampliación en la investigación que conduce el juez Nicolás Barone en el Distrito Judicial Sur. Si bien la familia de la menor ya había formalizado una denuncia penal en junio pasado ante el Juzgado de Instrucción N° 3 por los delitos de grooming, debido a los reiterados contactos digitales que el acusado mantenía con la niña mediante perfiles falsos y líneas telefónicas rotativas, la situación escaló drásticamente en los últimos días cuando el sospechoso comenzó a hostigar también a familiares y compañeros del colegio.
Fuentes ligadas al expediente confirmaron que el viaje del joven no contaba con ningún tipo de acuerdo previo con la menor, tratándose de una aparición intempestiva destinada al contacto físico coactivo. Tras su aprehensión, Álvarez Ruiz quedó alojado en dependencia policial a la espera de ser indagado y sometido a pericias psiquiátricas, mientras la fiscalía interviniente perita el teléfono celular secuestrado para sumar pruebas a la causa, caratulada provisoriamente por tentativa de rapto, grooming, amenazas y daños.
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