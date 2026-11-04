Más de 40.000 solicitudes de ingreso a la SIDE en solo 24 horas y algunos lo atribuyen a la falta de empleo

Asimismo, la visibilidad de la campaña en plataformas digitales y la eliminación de barreras tradicionales de ingreso, al solicitar únicamente el título secundario completo como filtro inicial, abrieron las puertas a una masa heterogénea de candidatos que buscan una salida laboral inmediata. La combinación entre el atractivo intrínseco de la función y la necesidad de inserción en el mercado de trabajo terminó por consolidar una cifra récord de aspirantes en un lapso inédito para la administración pública.

El aval del Gobierno y la apuesta al mérito

El anuncio formal del proceso fue respaldado por el Gobierno nacional a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien destacó que la reforma en el sistema de captación de talentos busca desterrar viejas prácticas discrecionales e implementar una carrera basada en la transparencia, el mérito académico y los resultados evaluables. Según explicaron desde el organismo, la meta central es conformar un cuerpo profesional capacitado para afrontar las amenazas estratégicas contemporáneas con estándares internacionales de eficiencia y control institucional.