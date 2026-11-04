Más de 40.000 solicitudes de ingreso a la SIDE en solo 24 horas y algunos lo atribuyen a la falta de empleo
El organismo de inteligencia recibió una masiva cantidad de postulaciones tras abrir su primera convocatoria pública para el Cuerpo de Inteligencia.
A tan solo un día de haber lanzado una convocatoria abierta sin precedentes para incorporar personal, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) confirmó que ya superó las 40.000 solicitudes de inscripción a través de su plataforma digital, en el marco de la búsqueda orientada a seleccionar nuevos perfiles para el Cuerpo de Inteligencia de la Nación.
El organismo nacional había habilitado las postulaciones públicas bajo el lema "Buscamos a los mejores", advirtiendo previamente sobre el nivel de exigencia que demanda la labor: jornada sin horarios fijos, presión extrema y riesgos reales. A pesar de las advertencias, la respuesta de la ciudadanía superó ampliamente las expectativas iniciales del Gobierno en apenas 24 horas de vigencia del formulario online. Mientras algunos ven un mensaje de confianza otros lo atribuyen a la desocupación y falta de empleo formal.
Requisitos y etapas del concurso público
El proceso de selección continuará abierto de manera virtual hasta el próximo 30 de noviembre. Los requisitos básicos fijados por el organismo establecen que los interesados deben ser ciudadanos argentinos con el secundario completo finalizado y tener disponibilidad de traslado hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Las etapas del concurso contemplan las siguientes instancias:
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Inscripción digital: Completar el formulario disponible en el sitio web oficial de la SIDE antes del cierre del 30 de noviembre.
Evaluación de perfiles y exámenes: Una primera selección para rendir pruebas digitales de conocimientos generales, seguidas de evaluaciones escritas, físicas, psicológicas y entrevistas personales.
Formación académica: Quienes superen los filtros iniciales deberán cursar obligatoriamente el Curso Básico de Ingreso dictado por la Escuela Nacional de Inteligencia.
Ingreso definitivo: La incorporación final a la carrera profesional dentro de la estructura de inteligencia dependerá estrictamente del mérito, las calificaciones obtenidas durante la capacitación y las vacantes disponibles.
La búsqueda de empleo como motor del alud de postulantes
Analistas del mercado laboral y del ámbito social coinciden en que el fenómeno trasciende la mera curiosidad por el mundo del espionaje. En un contexto económico complejo y de contracción del empleo formal, la posibilidad de ingresar a la planta estatal a través de un concurso abierto representa para miles de jóvenes una oportunidad concreta de estabilidad laboral, remuneración fija y desarrollo profesional frente a la escasez de vacantes en el sector privado.
Asimismo, la visibilidad de la campaña en plataformas digitales y la eliminación de barreras tradicionales de ingreso, al solicitar únicamente el título secundario completo como filtro inicial, abrieron las puertas a una masa heterogénea de candidatos que buscan una salida laboral inmediata. La combinación entre el atractivo intrínseco de la función y la necesidad de inserción en el mercado de trabajo terminó por consolidar una cifra récord de aspirantes en un lapso inédito para la administración pública.
El aval del Gobierno y la apuesta al mérito
El anuncio formal del proceso fue respaldado por el Gobierno nacional a través del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien destacó que la reforma en el sistema de captación de talentos busca desterrar viejas prácticas discrecionales e implementar una carrera basada en la transparencia, el mérito académico y los resultados evaluables. Según explicaron desde el organismo, la meta central es conformar un cuerpo profesional capacitado para afrontar las amenazas estratégicas contemporáneas con estándares internacionales de eficiencia y control institucional.
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