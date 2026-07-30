Muerte en Villa Gesell: qué declaró el médico que intentó salvar a la nena de dos años
Uno de los profesionales que recibió a Isabella en el Hospital Municipal reconstruyó cómo fue ese momento.
La investigación por la muerte de Isabella, la nena de dos años fallecida en Villa Gesell, sumó este jueves un nuevo capítulo con la declaración de un médico y dos enfermeras del Hospital Municipal, quienes brindaron su testimonio ante la Justicia y aportaron detalles sobre cómo encontraron a la pequeña cuando llegó al centro de salud.
Los profesionales ratificaron, en líneas generales, la información que había quedado asentada en la historia clínica el día que Isabella llegó al hospital. Sus declaraciones ahora serán evaluadas por la fiscalía, que analiza la posibilidad de modificar la imputación contra la madre de la víctima, Lucía Sosa, quien permanece detenida.
Qué declaró el médico que atendió a Isabella en Villa Gesell
De acuerdo con el testimonio del médico, al que tuvo acceso TN, Sosa llegó al hospital con Isabella en brazos, gritando y pidiendo desesperadamente que la salvaran.
En ese momento, Sosa les dijo a los médicos que le había dado a su hija una mamadera con leche y luego fue a bañarse. Afirmó que, cuando salió del baño, encontró a la pequeña desvanecida sobre la cama.
La mujer también explicó que el papá de la menor, Héctor Aguirre, llegó en ese momento a la casa y que ambos, con Isabella en brazos, salieron a buscar ayuda para trasladarla al Hospital Municipal.
Según la declaración del médico, apenas Isabella ingresó a la guardia, comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación.
Declaró que, como parte del procedimiento inicial, extrajeron el líquido que la nena tenía en su organismo, el cual será sometido a pericias para establecer con precisión de qué sustancia se trataba. La investigación busca confirmar si efectivamente se trataba de leche, tal como había manifestado la madre. Se espera que los resultados se conozcan el 5 de agosto.
Luego, los médicos le colocaron una sonda nasogástrica, la intubaron e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que se extendieron durante 60 minutos.
A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo médico, no lograron reanimarla. Los profesionales coincidieron en que Isabella ya había llegado al hospital sin signos vitales y que las maniobras aplicadas no consiguieron revertir ese cuadro.
Los testimonios incorporados este jueves serán analizados junto con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación. Entre ellas se encuentran los resultados de distintas pericias y los informes médicos, elementos que serán clave para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la Isabella.
Mientras tanto, el fiscal Juan Pablo Calderón continúa evaluando si corresponde modificar la calificación legal de la causa y agravar la situación procesal de Lucía Sosa, quien está imputada y permanece detenida en la cárcel de mujeres de General Madariaga.
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