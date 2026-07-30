Muerte en Villa Gesell: qué declaró el médico que intentó salvar a la nena de dos años

Isabella tenía dos años

Según la declaración del médico, apenas Isabella ingresó a la guardia, comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación.

Declaró que, como parte del procedimiento inicial, extrajeron el líquido que la nena tenía en su organismo, el cual será sometido a pericias para establecer con precisión de qué sustancia se trataba. La investigación busca confirmar si efectivamente se trataba de leche, tal como había manifestado la madre. Se espera que los resultados se conozcan el 5 de agosto.

Luego, los médicos le colocaron una sonda nasogástrica, la intubaron e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) que se extendieron durante 60 minutos.

A pesar de los esfuerzos realizados por todo el equipo médico, no lograron reanimarla. Los profesionales coincidieron en que Isabella ya había llegado al hospital sin signos vitales y que las maniobras aplicadas no consiguieron revertir ese cuadro.

Los testimonios incorporados este jueves serán analizados junto con el resto de las pruebas reunidas durante la investigación. Entre ellas se encuentran los resultados de distintas pericias y los informes médicos, elementos que serán clave para determinar las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la Isabella.

Mientras tanto, el fiscal Juan Pablo Calderón continúa evaluando si corresponde modificar la calificación legal de la causa y agravar la situación procesal de Lucía Sosa, quien está imputada y permanece detenida en la cárcel de mujeres de General Madariaga.