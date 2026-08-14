Qué es el "reto marrón", la broma viral que obliga a cerrar piletas de todo el país por "contaminación fecal"

Protocolos sanitarios y el peligro de la bacteria Escherichia coli tras una broma viral en España

Cuando el personal de mantenimiento o los socorristas detectan excrementos flotando o, como ocurrió en algunos municipios valencianos, registran picos inusuales en los análisis de agua, se activa de forma automática el cierre preventivo.

En Oliva, por ejemplo, la detección de altas concentraciones de la bacteria Escherichia coli obligó a vaciar miles de litros de agua tanto en la pileta exterior como en la cubierta.

Los perjuicios son múltiples y directos: