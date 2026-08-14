Qué es el "reto marrón", la broma viral que obliga a cerrar piletas de todo el país por "contaminación fecal"
Esta peligrosa broma viral consiste en defecar el agua de natatorios públicos, provocando evacuaciones, cierres preventivos y millonarias pérdidas operativas.
Lo que comenzó como una serie de incidentes aislados en el verano pasado se transformó este año en una epidemia que afecta a decenas de piscinas comunitarias y municipales, y que fue bautizado en las redes sociales como el "reto marrón", una broma viral que mantiene en alerta a todos.
El reto consiste en defecar directamente en el agua de piletas públicaas o, en su defecto, arrojar sustancias con alta carga bacteriana, obligando a activar estrictos protocolos de emergencia sanitaria que incluyen el desalojo inmediato, el precinto del lugar y costosas tareas de hipercloración o vaciado total.
El impacto de este fenómeno genera verdaderos dolores de cabeza en municipios de diversas regiones de España como Madrid, Valencia, Zamora, Andalucía y Cataluña.
Casos como el registrado en la piscina municipal de El Val, en Alcalá de Henares —donde los bañistas debieron retirarse intempestivamente— o las reiteradas clausuras en Zamora y Oliva, evidencian el alcance de una "broma" que de graciosa no tiene nada.
Según detallan las autoridades locales, identificar a los responsables resulta una tarea titánica debido a la falta de testigos directos, lo que dificulta la aplicación de sanciones legales o multas ejemplares.
Protocolos sanitarios y el peligro de la bacteria Escherichia coli tras una broma viral en España
Cuando el personal de mantenimiento o los socorristas detectan excrementos flotando o, como ocurrió en algunos municipios valencianos, registran picos inusuales en los análisis de agua, se activa de forma automática el cierre preventivo.
En Oliva, por ejemplo, la detección de altas concentraciones de la bacteria Escherichia coli obligó a vaciar miles de litros de agua tanto en la pileta exterior como en la cubierta.
Los perjuicios son múltiples y directos:
- Cierres prolongados: Los análisis sanitarios obligatorios tardan entre 24 y 48 horas en arrojar resultados seguros, dejando sin servicio a los usuarios en plena temporada de altas temperaturas.
- Sobrecarga operativa: Genera un desgaste extremo en los socorristas y en el personal de mantenimiento, abocados a desinfectar y rellenar los natatorios.
- Indignación general: El repudio de los vecinos y bañistas se multiplica ante una tendencia destructiva que se replica calcada en distintas provincias sin que, por el momento, se logre frenar a los infractores.
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