La muerte de Ana Lía Corte en Bariloche: el dato de la autopsia que reveló por qué apareció desmembrada

La identificación de Corte, que había sido vista por última vez el pasado 8 de mayo en el barrio Melipal, se logró "a partir de una pericia papiloscópica practicada sobre el cuerpo", mediante la obtención de impresiones dactilares. En esa línea, los peritos concluyeron que su muerte se debió a "un paro cardíaco no traumático" y los restos "no presentaban indicios de criminalidad".

Una vez finalizada la autopsia, los restos fueron entregados a sus familiares para que puedan brindarle el último adiós. En ese acto, las autoridades les informaron personalmente sobre los resultados de las pericias del Cuerpo Médico Forense.

La desaparición de Ana Lía Corte

Ana Lía era profesora de purna yoga, un enfoque integral del yoga que busca desarrollar a la persona en todos sus aspectos (físico, mental, emocional y espiritual) y en sus redes se definía como amante del trekking. Estaba casada desde hacía 25 años con Milton Marques, un guía de montaña brasileño a quien había conocido en Bariloche y con quien tenía un hijo de 12 años.

A lo largo de los 18 días que estuvo desaparecida se conjeturaron distintas hipótesis, mientras se llevaban a cabo rastrillajes en las zonas de bosque del Cerro Otto, el Lago Nahuel Huapi y algunas estructuras abandonadas cerca del lugar. La pista principal que tenía el caso, en manos de la fiscal jefa Betiana Cendón, eran las imágenes de una cámara de seguridad que habían captado a la mujer en un transporte público.

A partir de la filmación, se pudo reconstruir que Corte subió a un colectivo de la línea 51 tras salir de su vivienda en el barrio Rancho Grande después de las 11 hs., y bajó en el cruce de las calles Tiscornia y Onelli, en el centro de Bariloche. Allí, se observó que vestía con un gorro de lana, una campera, pantalón ancho y llevaba una mochila.

Su familia denunció su desaparición ese mismo día a las 14 hs. y finalmente este martes su cuerpo fue encontrado en un barranco del barrio Arrayanes, ubicada cerca de la intersección de la calle que lleva el mismo nombre que ese distrito con con Onelli y La Barda. Marques contó mediante una publicación en Facebook que la mujer había comenzado un tratamiento psiquiátrico en 2019 y recordó que, en 2021 se había ausentado de la casa y la encontraron en la playa con un cuadro de hipotermia.