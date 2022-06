Murió el bebé recién nacido de una argentina que estaba varada en Punta Cana

El bebé, Tomás, falleció en las últimas horas. “Se nos fue nuestro bebé y con él nuestros corazones. No queríamos dejar de informarles porque no hay palabras para agradecer tanto cariño y fuerza que recibimos a la distancia”, escribió Marianela en una historia de Instagram.

La mujer había comprado los pasajes con una tarjeta de crédito Visa con la que le otorgaban el seguro médico y contrató además una cobertura extra con una empresa de nombre AXA. Cuando comenzó con trabajos de parto, la tuvieron que internar de urgencia en el Hospital IMG de República Dominicana, donde ya le dieron el alta.

De acuerdo al relato de la mujer a medios locales, tanto la tarjeta de crédito como la empresa de seguros que contrató se niegan a afrontar los gastos de la internación en Punta Cana y del hospital le retuvieron los pasaportrs.

"Cumplimos con todos los requisitos que pide VISA para contratar el seguro, como pagar el viaje con esa tarjeta y nos enviaron un certificado de cobertura, pero ayer me dieron el alta médica y no me dejan salir del hospital; tienen los pasaportes retenidos y no me dejan ni bajar al segundo piso (a neonatología) porque el seguro no envía el certificado de garantía de que se harán cargo del pago", dijo Mayol a MDZ.

Por último, la mujer dio a conocer que en una de las comunicaciones que mantuvo con el seguro médico le indicaron que "probablemente el bebé no tenga cobertura, porque no se contrató un seguro para él, con los datos suyos".