Saavedra: 15 alumnos intoxicados en un colegio

El titular del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que los 13 alumnos del colegio de Saavedra presentaron síntomas como náuseas, cefaleas y vómitos, pero no confirmó que se tratara de inhalación de monóxido de carbono hasta tanto no esté el resultado de la inspección realizada por los bomberos.

“Los bomberos están realizando la inspección para determinar si se trató de monóxido de carbono”, informó Crescenti en C5N.

“Están todos bien, solo fueron trasladados para controlarlos, por precaución”, informó el titular del SAME quien indicó que al llegar al lugar se realizó el operativo de triaje para determinar la gravedad del estado de los pacientes y derivarlos a los hospitales.

Crescenti informó que los alumnos fueron trasladados al Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú (Combatientes de Malvinas 3002), al Hospital Pirovano (Av. Monroe 3555) y al Hospital Dr. Abel Zubizarreta (Nueva York 3952).

