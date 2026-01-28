Identificaron a la conductora que pasó en doble amarilla en Córdoba: tenía antecedentes de alcohol y 21 multas
Tránsito de Córdoba suspendió la licencia e inició una causa penal. Es una mujer de 45 años con "prontuario" vial terrorífico: fue inhabilitada tres veces.
La viralización de las imágenes surtió efecto y el Gobierno de Córdoba aplicó una sanción ejemplar. La Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito confirmó la inhabilitación de la licencia de la conductora de la Toyota Hilux roja que fue filmada realizando maniobras suicidas en el camino de las Altas Cumbres el pasado lunes 26 de enero.
Pero lo que más indignó a las autoridades no fue solo el adelantamiento prohibido en la Ruta Provincial 34, sino el historial de la infractora. Se trata de una mujer de 45 años que, según los registros oficiales, acumula 21 multas de tránsito.
Un historial de "conductas asesinas"
El prontuario de la mujer revela un desprecio sistemático por las normas. Entre sus antecedentes figuran infracciones calificadas como "muy graves" y ya contaba con tres inhabilitaciones previas: dos por pérdida total de puntos y una por alcoholemia positiva.
Ante la reincidencia, la Provincia decidió aplicar la figura de la "reiterancia", incorporada en la reforma de la Ley de Tránsito 8.560 que rige desde el 2 de enero de 2026. Las sanciones impuestas son:
Inhabilitación de la licencia de conducir por 90 días.
Multa por adelantamiento en zona prohibida.
Denuncia en la justicia penal contravencional.
Qué dijo el Gobierno
El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, fue contundente respecto al caso: "Acá hay una decisión del Gobierno Provincial de no tolerar este tipo de conductas asesinas y perseguirlas".
El funcionario destacó que la nueva normativa permite actuar de manera preventiva "para atacar conductas que se repiten y ponen en riesgo la vida de propios y ajenos". Además, valoró el aporte de la tecnología y la condena social para visibilizar estos hechos.
Este es el segundo caso de alto perfil en pocos días. Recientemente, una mujer de 78 años oriunda de San Luis también fue inhabilitada y denunciada penalmente tras casi provocar un accidente con un motociclista en la misma ruta.
