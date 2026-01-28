Identificaron a la conductora que pasó en doble amarilla en Córdoba: tenía antecedentes de alcohol y 21 multas

El funcionario destacó que la nueva normativa permite actuar de manera preventiva "para atacar conductas que se repiten y ponen en riesgo la vida de propios y ajenos". Además, valoró el aporte de la tecnología y la condena social para visibilizar estos hechos.

Este es el segundo caso de alto perfil en pocos días. Recientemente, una mujer de 78 años oriunda de San Luis también fue inhabilitada y denunciada penalmente tras casi provocar un accidente con un motociclista en la misma ruta.