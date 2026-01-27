Refuerzan la búsqueda de Lian Flores: el Gobierno elevó la recompensa a $20 millones
El Ministerio de Seguridad Nacional incrementó el monto para quienes aporten información clave sobre el paradero del niño desaparecido en Córdoba en febrero de 2025.
A casi un año de la desaparición de Lian Gael Flores Soraide, el Gobierno nacional decidió reforzar los esfuerzos para dar con su paradero. Este martes, la Policía Federal Argentina informó que el Ministerio de Seguridad Nacional elevó a 20 millones de pesos la recompensa destinada a quienes aporten datos útiles y verificables que permitan avanzar en la investigación del caso que conmocionó a la provincia de Córdoba y al país entero.
Lian tenía apenas tres años cuando fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, una pequeña localidad cordobesa. Desde entonces, la causa se mantiene abierta y bajo investigación judicial, con múltiples líneas de trabajo que, hasta el momento, no lograron determinar qué ocurrió con el niño. La actualización del monto de la recompensa fue dispuesta mediante la Resolución N°52/2026 y forma parte de una estrategia oficial para reactivar la búsqueda y estimular la colaboración ciudadana.
Según detallaron desde la cartera de Seguridad, el incremento de la suma busca incentivar a personas que puedan contar con información relevante, pero que hasta ahora no se animaron a aportar datos. La recompensa será otorgada a quien brinde información concreta que resulte determinante para localizar al menor o esclarecer las circunstancias de su desaparición. Desde el inicio de la causa, las autoridades remarcaron que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave.
En paralelo, la investigación incorporó nuevas herramientas tecnológicas. En los últimos meses se difundió una imagen actualizada del rostro de Lian generada mediante inteligencia artificial, con el objetivo de mostrar cómo podría lucir el niño en la actualidad. Esta técnica ya fue utilizada en otros casos de personas desaparecidas y se considera un recurso importante para ampliar el alcance de la búsqueda, especialmente en contextos donde el paso del tiempo juega en contra.
La Policía Federal reiteró que las denuncias pueden realizarse de manera anónima y confidencial, tanto a través de la línea telefónica 134 como por correo electrónico a la dirección oficial [email protected]. Las autoridades subrayaron que no es necesario aportar pruebas concluyentes, sino información que pueda ser chequeada y contribuya al avance de la causa.
El caso de Lian Flores se transformó en un símbolo del reclamo por respuestas y justicia, especialmente para su familia, que continúa esperando novedades concretas. El aumento de la recompensa representa un nuevo intento del Estado por mantener vigente la búsqueda y evitar que el expediente quede estancado. A casi doce meses de la desaparición, el desafío sigue siendo el mismo: encontrar al niño y esclarecer qué sucedió aquella tarde de febrero en Ballesteros Sud.
