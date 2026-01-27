Refuerzan la búsqueda de Lian Flores: el Gobierno elevó la recompensa a $20 millones

Lian tenía apenas tres años cuando fue visto por última vez el 22 de febrero de 2025 en Ballesteros Sud, una pequeña localidad cordobesa. Desde entonces, la causa se mantiene abierta y bajo investigación judicial, con múltiples líneas de trabajo que, hasta el momento, no lograron determinar qué ocurrió con el niño. La actualización del monto de la recompensa fue dispuesta mediante la Resolución N°52/2026 y forma parte de una estrategia oficial para reactivar la búsqueda y estimular la colaboración ciudadana.