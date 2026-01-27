Córdoba: una mujer sobrepasó autos en una curva cerrada de las Altas Cumbres y la Caminera pidió algo insólito

El conductor que grabó la secuencia relató a El Doce que intentó alertar a las autoridades en tres oportunidades. Tras el primer aviso en un puesto de Mina Clavero, y un segundo intento con un móvil policial, llegó al puesto de Copina. Allí, la respuesta lo dejó atónito: "Me dijeron que no sabían qué hacer porque el policía anterior no les pasó el dominio", explicó. Y agregó el detalle más polémico: "Me dijeron que me comunique con 'Canal 12', que lo hacían viral y la Justicia tomaría cartas en el asunto".