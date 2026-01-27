Tragedia en Río Cuarto: una motociclista perdió la vida tras un violento choque

La escena obligó a un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, que trabajaron durante varias horas para preservar el lugar, ordenar el tránsito y permitir el desarrollo de las pericias correspondientes. Desde la Policía se indicó que, dada la magnitud del siniestro, se convocó a efectivos de la Policía Caminera para colaborar con el control vehicular en la zona y garantizar condiciones de seguridad mientras avanzaban las actuaciones judiciales.