Tragedia en Río Cuarto: una motociclista perdió la vida tras un violento choque
Una mujer de 60 años murió en un siniestro ocurrido en el cruce de la Ruta Nacional 8 y calle Malavia, donde una camioneta y una moto colisionaron por causas que aún se investigan.
La ciudad de Río Cuarto volvió a quedar conmocionada por un hecho vial de extrema gravedad. En la noche del lunes, una mujer de 60 años perdió la vida luego de ser embestida por una camioneta mientras circulaba en su motocicleta por la intersección de la Ruta Nacional 8 y la calle Malavia, un punto neurálgico del tránsito local que suele registrar una circulación constante de vehículos, especialmente en horarios nocturnos.
El episodio se produjo alrededor de las 22:30, cuando, por motivos que todavía son materia de investigación judicial, una Ford EcoSport impactó contra una motocicleta Honda modelo NF que era conducida por la víctima. Según la información aportada por fuentes policiales, la camioneta era manejada por un hombre de 53 años, quien viajaba acompañado por su hijo de 18.
Ambos resultaron ilesos tras el choque, aunque debieron permanecer en el lugar para brindar testimonio ante las autoridades. La violencia del impacto fue determinante. Personal médico llegó rápidamente tras recibir el aviso de emergencia, pero los intentos de asistencia no lograron revertir el cuadro: la mujer falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.
La escena obligó a un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y servicios de emergencia, que trabajaron durante varias horas para preservar el lugar, ordenar el tránsito y permitir el desarrollo de las pericias correspondientes. Desde la Policía se indicó que, dada la magnitud del siniestro, se convocó a efectivos de la Policía Caminera para colaborar con el control vehicular en la zona y garantizar condiciones de seguridad mientras avanzaban las actuaciones judiciales.
El cruce permaneció parcialmente restringido, lo que generó demoras y desvíos en una franja horaria de circulación intensa. La investigación quedó en manos de la Justicia local, que busca reconstruir con precisión la mecánica del accidente.
Entre los puntos a esclarecer se encuentran la prioridad de paso, la velocidad de los vehículos involucrados y si existieron factores externos —como la visibilidad o el estado de la calzada— que hayan contribuido al desenlace fatal. Peritos especializados comenzaron a trabajar desde las primeras horas posteriores al hecho, recolectando pruebas y testimonios clave.
