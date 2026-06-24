Impactante video: intentaron robarle a una joven y la arrastraron hacia una camioneta

La reacción de la víctima fue desesperada: forcejeó con el atacante con todas sus fuerzas. En medio del forcejeo, cuando ya estaba a punto de subirla, la puerta del acompañante no llegó a cerrarse por completo y la joven logró zafarse, escapando unos metros mientras el conductor aceleraba y se daba a la fuga.

La difusión de las imágenes provocó una rápida reacción de los vecinos. A raíz de ello, la Policía Bonaerense inició una investigación para determinar qué ocurrió exactamente y cuál fue la verdadera intención del sospechoso.

La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. También participan en las tareas investigativas el Grupo Táctico Operativo (GTO) y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).

Por otro lado, trascendió que la adolescente no reside en la zona donde ocurrió el hecho y que había llegado al barrio para visitar a su novio. Mientras la investigación continúa, los investigadores buscan establecer con precisión la secuencia de los acontecimientos y determinar si la versión aportada por el detenido coincide con las pruebas recolectadas hasta el momento.