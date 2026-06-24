Impactante video: intentaron robarle a una joven y la arrastraron hacia una camioneta
Ocurrió en Lomas de Zamora. La secuencia fue registrada por una cámara de seguridad y se ve como la víctima logra escapar tras un forcejeo.
Un violento intento de robo ocurrido el fin de semana en localidad de El Olimpo, partido de Lomas de Zamora, generó preocupación entre los vecinos, luego de que una cámara de seguridad captara el momento exacto en que una joven fue abordada y arrastrada hacia una camioneta por un hombre que intentó robarle.
La secuencia, que se viralizó en las últimas horas en redes, ocurrió el domingo cerca de las 15.30, en la esquina de San Martín y Pasaje Néstor Kirchner.
En las imágenes se ve cómo un hombre baja del asiento del acompañante de una Renault Kangoo gris, se abalanza sobre la joven que caminaba por la vereda y la acorrala contra una pared.
La reacción de la víctima fue desesperada: forcejeó con el atacante con todas sus fuerzas. En medio del forcejeo, cuando ya estaba a punto de subirla, la puerta del acompañante no llegó a cerrarse por completo y la joven logró zafarse, escapando unos metros mientras el conductor aceleraba y se daba a la fuga.
La difusión de las imágenes provocó una rápida reacción de los vecinos. A raíz de ello, la Policía Bonaerense inició una investigación para determinar qué ocurrió exactamente y cuál fue la verdadera intención del sospechoso.
La causa fue caratulada como “averiguación de ilícito” y quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. También participan en las tareas investigativas el Grupo Táctico Operativo (GTO) y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI).
Por otro lado, trascendió que la adolescente no reside en la zona donde ocurrió el hecho y que había llegado al barrio para visitar a su novio. Mientras la investigación continúa, los investigadores buscan establecer con precisión la secuencia de los acontecimientos y determinar si la versión aportada por el detenido coincide con las pruebas recolectadas hasta el momento.
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