Impactantes imágenes: tiroteo entre Prefectura y un grupo de contrabandistas en Misiones
Los individuos navegaban por el río Paraná, desde la costa paraguaya en una lancha con electrodomésticos y tecnología valuada en 245 millones de pesos. Una oficial resultó herida.
Un intenso tiroteo tuvo lugar el lunes por la tarde en el río Paraná, Misiones, cuando personal de la Prefectura Naval Argentina (PNA) interceptó una embarcación que transportaba mercadería de contrabando en las inmediaciones de Puerto Iguazú desde la costa paraguaya. Los delincuentes respondieron con piedras y disparos e hirieron a una efectiva de la Agrupación Albatros.
El hecho ocurrió durante un operativo de custodia fronteriza en el kilómetro 1.924 del río Paraná, en el paraje Cantera. Los agentes interceptaron una embarcación cargada con contrabando, proveniente desde la costa paraguaya. Los involucrados, al detectar la presencia policial, abandonaron la carga y huyeron entre la vegetación, dejando atrás 53 bultos con tecnología y electrodomésticos valuados en más de 245 millones de pesos.
La operación comenzó como un patrullaje rutinario, pero derivó en violencia cuando los efectivos de la fuerza intentaron asegurar la mercadería. Según se informó oficialmente, los uniformados fueron atacados desde ambas márgenes del río con disparos de armas automáticas, escopetas y piedras.
La respuesta de la Prefectura se ajustó a los protocolos establecidos, intentando repeler la agresión mientras aguardaban refuerzos. Durante el repliegue hacia una zona segura, dispuesto por la Justicia Federal, los disparos continuaron, provocando la herida de una integrante de la Agrupación Albatros, quien fue atendida de inmediato y trasladada a un centro de salud local, hallándose fuera de peligro.
Por disposición de la Justicia Federal, se ordenó el repliegue de los efectivos hacia zona segura. Durante esa maniobra, se registró un nuevo ataque armado desde la costa paraguaya, momento en el cual resultó herida una integrante de la Agrupación Albatros, quien fue asistida de inmediato y trasladada a un centro de salud local, donde quedó alojada fuera de peligro, aseguraron desde la PNA.
Finalmente, se logró poner a resguardo la mercadería y trasladarla a la dependencia local, donde se realizó la apertura de los 53 bultos secuestrados ante testigos hábiles.
La requisa confirmó que el cargamento contenía electrodomésticos, equipos electrónicos, teléfonos celulares de distintas marcas y diversos artículos de valor comercial, todos ellos de ingreso ilegal al país. En el operativo trabajaron en conjunto fuerzas federales y provinciales, bajo la intervención de las autoridades judiciales competentes.
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