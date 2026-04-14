Impactantes imágenes: tiroteo entre Prefectura y un grupo de contrabandistas en Misiones

Finalmente, se logró poner a resguardo la mercadería y trasladarla a la dependencia local, donde se realizó la apertura de los 53 bultos secuestrados ante testigos hábiles.

La requisa confirmó que el cargamento contenía electrodomésticos, equipos electrónicos, teléfonos celulares de distintas marcas y diversos artículos de valor comercial, todos ellos de ingreso ilegal al país. En el operativo trabajaron en conjunto fuerzas federales y provinciales, bajo la intervención de las autoridades judiciales competentes.