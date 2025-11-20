Lesa humanidad: Casación Federal confirmó la nulidad de la intervención judicial de Mackentor S.A.

Usurpación

En esta nueva intervención, los camaristas consideraron que la medida no fue una decisión autónoma del juez federal, sino la convalidación formal de una usurpación previa perpetrada por fuerzas militares bajo órdenes del comandante del Tercer Cuerpo del Ejército, General Menéndez.

Para los magistrados, la intervención judicial medida, adoptada con celeridad y sin fundamento legal suficiente, se encuentra inescindiblemente vinculada al delito de usurpación -declarado como crimen de lesa humanidad con sentencia firme- y constituye, en consecuencia, un acto jurisdiccional nulo de nulidad absoluta e insanable.

Además, en su pronunciamiento, la Sala IV de Casación ordenó devolver las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba para que continúe la sustanciación del proceso de reparación económica a favor de las víctimas, de conformidad con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos humanos.