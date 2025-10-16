Importante aeropuerto de Argentina cierra por refacciones: de cuál se trata
Una de las dos terminales aéreas de Tierra del Fuego permanecerá cerrada por obras de renovación de la pista. Todos los detalles.
El Aeropuerto de Río Grande - Gobernador Ramón Trejo Noel, en la provincia de Tierra del Fuego, permanecerá cerrado por tres meses debido a obras de renovación en la pista, en el marco del plan de mantenimiento y mejora de la infraestructura. ¿Qué pasará con los vuelos?
Está previsto que el cierre del Aeropuerto de Río Grande se produzca el 5 de enero de 2026 a las 11, con fecha de finalización el 15 de abril del 2026 a las 3, período durante el cual el aeropuerto permanecerá sin operaciones.
Durante el cierre, es probable que las operaciones comerciales y logísticas sean reprogramadas o derivadas al aeropuerto internacional de Ushuaia, el único que permanecerá operativo en la provincia.
Por qué cierra el Aeropuerto de Río Grande
Las mejoras se realizarán principalmente sobre la pista y el sistema de balizamiento, con una inversión total de US$37 millones.
La renovación del Aeropuerto de Río Grande contempla la rehabilitación integral de la Pista 08-26, incluyendo la instalación de un nuevo paquete asfáltico modificado con polímeros y la modificación de las cabeceras con el objetivo de adecuarlas a la normativa vigente.
A su vez, se realizará una modernización del sistema de balizamiento, reemplazando 250 luminarias halógenas por tecnología LED de bajo consumo y larga vida útil, junto con la instalación de un sistema de energía ininterrumpida (UPS) que garantiza el funcionamiento continuo de los sistemas de ayudas visuales.
Adicionalmente, se instalará un nuevo sistema de detección de hielo en la pista, que proporcionará información en tiempo real sobre las condiciones de la superficie, incluyendo la posible formación de hielo, escarcha o nieve. Este nuevo sistema permitirá optimizar la gestión de las operaciones y realizar tareas preventivas de forma más eficiente, reduciendo tiempo y recursos.
También se demolerá por completo la plataforma comercial existente para dar lugar a un nuevo pavimento materializado en hormigón, ampliando la superficie del sector.
Las obras en el Aeropuerto de Río Grande tienen el objetivo de reforzar la seguridad operacional del aeropuerto, mejorando las condiciones y tiempos de operación en situaciones climáticas y de visibilidad adversas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario