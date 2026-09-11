Detuvieron en Flores a un hombre con prisión domiciliaria que vendía cocaína desde su casa
El acusado tiene 41 años y había recibido el beneficio de la prisión domiciliaria, pero ahora está tras las rejas por su dedicación obsesiva al oficio.
La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo esta semana en Flores a un hombre de 41 años acusado de vender cocaína desde su casa mientras se encontraba recluido con prisión domiciliaria y tobillera electrónica a raíz de una causa por tenencia y distribución de drogas.
El hombre fue identificado como Gabriel Gil Castañeda, quien quedó detenido junto a un hombre de 34 años y una mujer de 24 que lo acompañaban en su departamento de Flores al momento del allanamiento que terminó con su reclusión domiciliaria.
Cuáles eran los antecedentes de Gil Castañeda, el hombre detenido en Flores
Según trascendió, los antecedentes de Gil Castañeda se remontan al 1° de julio de 2024, cuando personal de la División Investigaciones Antidrogas Sur lo detuvo en el cruce de la calle Bilbao y Avenida Olivera, en Parque Avellaneda, con un ladrillo de cocaína en su mochila.
Gil Castañeda también había preparado 12 envoltorios de 5 gramos para la distribución de la droga, clara prueba de sus intenciones, según investigadores de la Unidad de Flagrancia Sur de la Ciudad de Buenos Aires.
Para ese entonces el hombre tenía un prontuario que incluía ocho causas por robo, tenencia de estupefacientes para comercialización y resistencia a la autoridad, pero un juez porteño lo condenó a prisión con el beneficio de la domiciliaria con tobillera electrónica porque entendió que se trataba de poca droga.
Dos años más tarde, Gil Castañeda había montado un negocio de distribución de cocaína desde su departamento en un edificio sobre la calle Lafuente y Avenida Rivadavia.
Así lo reportaron los vecinos de Flores que denunciaron su actividad, y la fiscal Cecilia Amil Martin, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Vinculados a Estupefacientes (UFEIDE), lo acusó de violación a la ley 23.737.
Amil Martin pidió el allanamiento al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 19, y personal de la Policía de la Ciudad no sólo a Gil castañeda sino también a un hombre y una mujer que podrían ser posibles cómplices.
Los efectivos policiales encontraron 1.635 kilos de cocaína en una mochila como de delivery por aplicación de celular.
También había en el departamento un ladrillo de un kilo de cocaína y 500 granos de la misma droga que ya había sido fraccionada en cinco bolsas.
En el allanamiento se incautaron dos balanzas de precisión, elementos para el fraccionamiento, cinco celulares, dinero en efectivo y hasta un Ford Focus.
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