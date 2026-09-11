Oficial: el Gobierno de Axel Kicillof confirmó un feriado extraordinario por el papa León XIV
En vistas de lo que será una visita sin precedentes a la Argentina, el Gobierno bonaerense se prepara para la multitud que copará las calles.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la declaración de un feriado extraordinario para el próximo miércoles 11 de noviembre. La medida se tomó en el marco de la confirmada visita del papa León XIV a la Argentina y responde a la necesidad de garantizar la seguridad, la logística y el ordenamiento del tránsito.
El epicentro de las actividades donde -seguramente- habrá multitudes será la plaza Belgrano, frente a la emblemática Basílica de Luján, donde se estima una concentración de entre uno y dos millones de fieles. Ante semejante convocatoria, las autoridades provinciales diseñaron un plan operativo especial para prevenir el colapso de las vías de acceso y asegurar la cobertura de emergencias sanitarias.
El Gobierno de Kicillof confirmó un feriado extraordinario por el papa León XIV
La jornada no laborable permitirá gestionar de manera eficiente las interrupciones del tránsito, que afectarán seriamente la conectividad en la zona oeste y central del territorio bonaerense.
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Cortes de tránsito: Se interrumpirá la circulación en las rutas nacionales 5, 6 y 7 en los tramos adyacentes a Luján.
Seguridad: Habrá un despliegue reforzado con efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y fuerzas federales.
Salud: El sistema de emergencias sanitarias dispondrá de puestos de atención médica primaria, ambulancias y carpas de contingencia en puntos estratégicos.
La suspensión de actividades administrativas y escolares en el ámbito provincial apunta a reducir sensiblemente la circulación habitual de vehículos, facilitando el traslado de los peregrinos y el trabajo de los equipos de contención.
La visita del papa León XIV a la Argentina
El papa León XIV pisará suelo argentino el próximo domingo 8 de noviembre. La confirmación oficial por parte de la Santa Sede marcó el inicio de un intenso plan de preparación que abarca tres puntos clave del país: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba y la histórica ciudad de Luján.
La llegada del pontífice al país forma parte de una gira apostólica más amplia por el Cono Sur y la región andina, que comenzará en Uruguay y finalizará en Perú.
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