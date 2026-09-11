Oficial: el Gobierno de Axel Kicillof confirmó un feriado extraordinario por el papa León XIV

El epicentro de las actividades donde -seguramente- habrá multitudes será la plaza Belgrano, frente a la emblemática Basílica de Luján, donde se estima una concentración de entre uno y dos millones de fieles. Ante semejante convocatoria, las autoridades provinciales diseñaron un plan operativo especial para prevenir el colapso de las vías de acceso y asegurar la cobertura de emergencias sanitarias.