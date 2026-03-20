Importante reconocimiento al Conicet por el descubrimiento de un pariente de la "lombriz solitaria"

El reconocimiento se anuncia cada 19 de marzo para conmemorar el Día Mundial de la Taxonomía, en honor al naturalista sueco Carl von Linné (Carlos Linneo), creador del sistema de nomenclatura binomial que aún hoy se utiliza para nombrar a las especies.

El nombre goleketen proviene de la lengua tehuelche y significa “buena suerte”. La elección se relaciona con la forma de su escólex —la estructura con la que se fija al hospedador— que recuerda a un trébol de cuatro hojas, símbolo tradicional de buen augurio.

La lengua tehuelche se considera funcionalmente extinta desde 2019, tras el fallecimiento de su última hablante nativa, aunque existen iniciativas académicas y culturales para preservarla, como la elaboración de un diccionario español-tehuelche.

Manuel Irigoitia, investigador del CONICET señala que el descubrimiento de esta nueva especie implicó muestreos de peces obtenidos de capturas de pescadores artesanales, estudios morfológicos, dibujo científico, cortes histológicos, microscopía electrónica de barrido y análisis genéticos. Además, una lingüista de la (UBA), Doctora Ana Fernández Garay colaboró en la utilización del nombre Tehuelche.

No es la primera vez que investigadores del Laboratorio de Ictioparasitología reciben este reconocimiento internacional. En 2020, la especie Dendrapta nasicola, un copépodo parásito de la raya Bathyraja scaphiops, también fue seleccionada por WoRMS.

“Que el WoRMS reconozca la calidad de la ciencia que hacemos desde Argentina nos enorgullece, más aún en un contexto donde el sistema científico argentino se encuentra en una situación crítica y donde las ciencias básicazs como la taxonomía es cuestionada en favor de las áreas aplicadas”, señala Irigoitia.

Además, Irigoitia señala que la ciencia básica permite el desarrollo tecnológico como así también la conservación del ambiente, ya que proteger los ecosistemas depende, en primer lugar, de conocer y descubrir las especies que los habitan. En ese sentido, este reconocimiento pone de manifiesto la importancia de la taxonomía en Argentina.