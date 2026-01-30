Impresionante despliegue para ampliar el Puente Labruna sobre Avenida Cantilo
Siete nuevas vigas de 32 metros de largo y 45 toneladas fueron montadas sobre la avenida Cantilo, frente a la cancha de River.
En un megaoperativo nocturno, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza en la ampliación del Puente Labruna. El despliegue incluyó grandes grúas para montar siete nuevas vigas de 32 metros de largo y 45 toneladas cada una, frente a la cancha de River, en el barrio porteño de Núñez.
Para colocar la nueva estructura, desde las 22 de ayer hasta las 7 estuvo cerrada la Avenida Cantilo a la altura de Udaondo. Además, el lunes se cerró la salida de Lugones a Udaondo por tres semanas. Como alternativa, se ofrece la salida hacia Avenida Del Libertador, ubicada en General Paz, o seguir hasta La Pampa.
La nueva estructura cruza la Avenida Cantilo y permitirá sumar dos carriles de circulación adicional y una amplia pasarela peatonal. En noviembre se habían montado otras seis vigas, de 28 metros de largo y 47 toneladas cada una, sobre la Avenida Lugones. Próximamente se instalarán vigas sobre las vías del Ferrocarril Belgrano Norte, que tendrá un nuevo acceso a la estación Ciudad Universitaria.
Con esta intervención, habrá un viaducto de dos carriles en sentido noroeste (hacia Ciudad Universitaria y Avenida Cantilo) y otro en sentido sureste (hacia el Parque de la Innovación y a la Avenida Lugones desde Ciudad Universitaria).
La obra permitirá incorporar carriles vehiculares de ingreso y egreso para las avenidas Lugones y Cantilo y nuevas calles colectoras y pasos peatonales. Las colectoras de Lugones y cabecera norte del Parque de la Innovación conectarán la avenida Campos Salles con la rama noroeste.
Además, habrá una plaza elevada sobre las colectoras, con accesos peatonales y para ciclistas mediante rampas, terrazas y escaleras en el Parque de la Innovación, un centro tecnológico y educativo de vanguardia. La nueva pasarela peatonal entre los viaductos tendrá un nuevo cruce más ancho y seguro de cuatro metros de ancho.
“La Ciudad sigue creciendo y necesita una infraestructura que acompañe ese desarrollo con obras que respondan a las necesidades del presente y se anticipen a nuevos desafíos”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien anoche supervisó los trabajos junto al presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella. Y agregó: "Es una obra estratégica que debió haberse hecho antes. Gobernamos con planificación y una mirada puesta en el futuro. Vamos a seguir haciendo obras importantes para conectar a toda la Ciudad".
El nuevo puente duplicará su capacidad actual y beneficiará a más de 350 mil personas, mejorando la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria como parte del plan del Gobierno porteño para simplificar el paso entre la Ciudad y la Costanera norte. Se estima que los trabajos terminarán en septiembre.
A menos de dos kilómetros del Puente Labruna, la Ciudad también construirá el Anillo La Pampa: un túnel para vehículos que pasará por debajo de la avenida Lugones y el tren, y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia, y que además de reducir los tiempos y mejorar la conexión de la Ciudad con el Río de la Plata y el Aeroparque metropolitano, se convertirá en un ícono porteño por su diseño y escala monumental.
