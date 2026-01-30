Impresionante despliegue para ampliar el Puente Labruna sobre Avenida Cantilo

puente labruna

Además, habrá una plaza elevada sobre las colectoras, con accesos peatonales y para ciclistas mediante rampas, terrazas y escaleras en el Parque de la Innovación, un centro tecnológico y educativo de vanguardia. La nueva pasarela peatonal entre los viaductos tendrá un nuevo cruce más ancho y seguro de cuatro metros de ancho.

“La Ciudad sigue creciendo y necesita una infraestructura que acompañe ese desarrollo con obras que respondan a las necesidades del presente y se anticipen a nuevos desafíos”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien anoche supervisó los trabajos junto al presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella. Y agregó: "Es una obra estratégica que debió haberse hecho antes. Gobernamos con planificación y una mirada puesta en el futuro. Vamos a seguir haciendo obras importantes para conectar a toda la Ciudad".

El nuevo puente duplicará su capacidad actual y beneficiará a más de 350 mil personas, mejorando la conectividad entre el Parque de Innovación, el Distrito Joven y la Ciudad Universitaria como parte del plan del Gobierno porteño para simplificar el paso entre la Ciudad y la Costanera norte. Se estima que los trabajos terminarán en septiembre.

A menos de dos kilómetros del Puente Labruna, la Ciudad también construirá el Anillo La Pampa: un túnel para vehículos que pasará por debajo de la avenida Lugones y el tren, y un puente peatonal que se elevará por encima de la autopista Illia, y que además de reducir los tiempos y mejorar la conexión de la Ciudad con el Río de la Plata y el Aeroparque metropolitano, se convertirá en un ícono porteño por su diseño y escala monumental.