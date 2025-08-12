Impresionante incendio un depósito de pallets de Esteban Echeverría

incendio esteban echeverria

El mismo depósito donde funciona la empresa Compañía Argentina Julera (CAJ) había sufrido un incendio similar en marzo de este año, según informó El Diario Sur.

En ese momento, Julieta Cabaña, hija del propietario del lugar, reveló que “el incendio fue intencional” y recordó que la empresa de su padre ya había sufrido lo mismo en otro galpón, a unas cuadras del Cruce de Lomas, en 2021.

“A la gente le molestaba que nosotros pongamos los camiones mientras está la parada ahí. Pero los de la carbonería también lo hacían y no les molestaba”, sostuvo Julieta entonces al dar su hipótesis sobre la causa del incendio.

Por su parte, Cristian Díaz, sereno del lugar, había relatado que se encontraba descansando cuando escuchó un ruido en el fondo del predio y observó que el fuego se había iniciado. “Saqué una garrafa nada más, pero el incendio ya había agarrado todo”.