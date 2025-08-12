Impresionante incendio un depósito de pallets de Esteban Echeverría
El lugar ya se había prendido fuego en marzo de este año, cuando denunciaron que el siniestro fue intencional.
Un incendio de gran magnitud se desató el lunes por la noche en un depósito de pallets ubicado en la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Al menos siete dotaciones de bomberos tuvieron que trabajar hasta entrada la madrugada para controlar las llamas. El lugar había sufrido un siniestro similar en marzo de este año. En esa oportunidad, la hija del propietario sostuvo que había sido intencional.
El siniestro se reportó cerca de las 23 en el predio que se sitúa sobre la intersección de Camino de Cintura (Ruta Provincial 4) y Anselmo Sáenz Valiente. El tránsito en la zona fue interrumpido debido a la magnitud del incendio, pero no se reportaron heridos ni victimas fatales en el lugar.
Cinco dotaciones de Bomberos de Esteban Echeverría junto a una de Lomas de Zamora y otra de Almirante Brown acudieron al depósito para controlar el avance de las llamas y evitar que estas se propaguen a construcciones cercanas.
El incendio quedó registrado en varios videos grabados por los testigos que pasaban por el lugar. En las imágenes se pudo observar una inmensa columna de fuego consumiendo todo el predio.
“Acá en el barrio San Sebastián se prendió nuevamente el depósito de tarimas y está peor que la vez pasada, está incontrolable”, relató una vecina en un video que registraba el siniestro. “La Policía está sacando a los vecinos porque puede pasar una desgracia”, advirtió anoche.
El mismo depósito donde funciona la empresa Compañía Argentina Julera (CAJ) había sufrido un incendio similar en marzo de este año, según informó El Diario Sur.
En ese momento, Julieta Cabaña, hija del propietario del lugar, reveló que “el incendio fue intencional” y recordó que la empresa de su padre ya había sufrido lo mismo en otro galpón, a unas cuadras del Cruce de Lomas, en 2021.
“A la gente le molestaba que nosotros pongamos los camiones mientras está la parada ahí. Pero los de la carbonería también lo hacían y no les molestaba”, sostuvo Julieta entonces al dar su hipótesis sobre la causa del incendio.
Por su parte, Cristian Díaz, sereno del lugar, había relatado que se encontraba descansando cuando escuchó un ruido en el fondo del predio y observó que el fuego se había iniciado. “Saqué una garrafa nada más, pero el incendio ya había agarrado todo”.
