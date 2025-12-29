Impresionante remolino de polvo en Florencio Varela se volvió viral: cómo y por qué se forma

Al estrecharse la columna mientras sube, la velocidad del giro aumenta drásticamente (un principio físico llamado conservación del momento angular, igual que cuando un patinador cierra los brazos para girar más rápido). Ese viento en rotación levanta el polvo y los escombros, haciendo que el remolino se vuelva visible.

Un remolino de polvo suele durar solo unos minutos porque se aleja de su fuente de calor: al moverse, puede pasar sobre una zona más fría (como sombra o pasto), perdiendo la energía que lo mantenía subiendo. Además, el mismo remolino termina absorbiendo aire más frío de los niveles superiores, lo que estabiliza la temperatura y detiene el ascenso.