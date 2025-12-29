Impresionante remolino de polvo en Florencio Varela se volvió viral: cómo y por qué se forma
Lo que en imágenes parece un tornado, se trata -en realidad- de lo que se conoce como "diablo de polvo". Enterate cuál es fenómeno climático que lo forma.
En las últimas horas, trascendió un video en redes sociales que no tardó en volverse viral: se formó un remolino de polvo en Florencio Varela, sorprendiendo a quienes lo vieron en vivo y en directo, y a quienes lo pudieron apreciar a través del clip que obtuvo miles de visualizaciones en X.
Sin embargo, este fenómeno -que parece un tornado, pero no lo es- generó distintas preguntas en torno a cómo se forma y por qué.
Cómo se forma un remolino de polvo y por qué
Un remolino de polvo (también llamado "diablo de polvo" o tolvanera) se forma principalmente por una diferencia extrema de temperatura entre el suelo y el aire. A diferencia de los tornados, estos no bajan de las nubes, sino que nacen desde el suelo en días despejados y calurosos.
El sol calienta una superficie plana y despejada (como un campo seco, asfalto o desierto). El aire que está en contacto directo con el suelo absorbe ese calor y se vuelve mucho más caliente que el aire que está apenas unos metros más arriba. Y, como el aire caliente es menos denso (más liviano) que el aire frío, comienza a subir rápidamente en forma de una "burbuja" o columna térmica.
A medida que el aire sube, el aire de los alrededores corre horizontalmente hacia el centro para llenar el vacío que deja el aire ascendente. Si este aire que entra encuentra alguna irregularidad en el terreno o una corriente de viento suave, la columna comienza a girar.
Al estrecharse la columna mientras sube, la velocidad del giro aumenta drásticamente (un principio físico llamado conservación del momento angular, igual que cuando un patinador cierra los brazos para girar más rápido). Ese viento en rotación levanta el polvo y los escombros, haciendo que el remolino se vuelva visible.
Un remolino de polvo suele durar solo unos minutos porque se aleja de su fuente de calor: al moverse, puede pasar sobre una zona más fría (como sombra o pasto), perdiendo la energía que lo mantenía subiendo. Además, el mismo remolino termina absorbiendo aire más frío de los niveles superiores, lo que estabiliza la temperatura y detiene el ascenso.
