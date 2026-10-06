Imputaron a Alejandro Sofía por el femicidio y abuso sexual de Aixa Dana Mili en Tigre

La mujer fue indagada y se negó a declarar. Ahora los investigadores intentan determinar qué grado de conocimiento tenía sobre la situación de su nieto y si colaboró para evitar que fuera localizado.

Ese episodio forma parte de las medidas de prueba orientadas a establecer cómo se produjo el ocultamiento y cuál fue el rol que pudo haber tenido la abuela del imputado.

"Me mandé una cagada": el mensaje que mandó el autor del femicidio de Aixa tras matarla

"Me mandé una cagada": el mensaje que mandó el acusado del femicidio de Aixa tras el crimen

Tras el brutal femicidio de Aixa, la joven de 20 años asesinada en el partido de Tigre, se conocieron desgarradores detalles sobre el accionar del imputado inmediatamente después del crimen. En un intento por justificar lo ocurrido ante su entorno cercano, el agresor envió un contundente mensaje de texto a un amigo que terminó convirtiéndose en un indicio clave en la causa: "Me mandé una cagada".

La Justicia cree que la frase fue enviada a través de su teléfono celular poco después de concretar el ataque. Lejos de intentar brindar asistencia a la víctima o dar aviso a los servicios de emergencia, el imputado utilizó esa comunicación para iniciar su plan de fuga y buscar refugio en su círculo familiar.

Como parte de la reconstrucción de los hechos, las autoridades confirmaron que el joven acudió a la casa de su abuela, quien procedió a ocultarlo y encubrirlo de la policía para evitar su aprehensión. Sin embargo, el entrecruzamiento de llamadas y los peritajes tecnológicos realizados sobre las líneas telefónicas permitieron cercar al sospechoso hasta su posterior detención, que se llevó a cabo en la tarde de este jueves.

La captura del agresor pone el caso a disposición de la fiscalía interviniente, donde los mensajes enviados y las comunicaciones posteriores serán incorporados como evidencia determinante para sostener la imputación por femicidio.