"Los nenes terminaban internados": habló la expareja de la detenida por la muerte de su hija en Villa Gesell
Héctor Javier Picart, padre de las otras dos hijas de la acusada que también murieron en circunstancias similares, aseguró que comenzó a sospechar tras esas muertes y reclamó que se haga justicia.
Mientras avanza la investigación por la muerte de una nena de dos años en Villa Gesell, causa por la que quedó detenida su madre, habló Héctor Javier Picart, expareja de Lucía Sosa y padre de las otras dos hijas que murieron en circunstancias similares.
El hombre aseguró que durante la convivencia con Sosa nunca advirtió conductas violentas y que siempre le pareció "una persona normal".
"Ella me decía que cuidaba mucho a los chicos. (...) El problema era cuando yo me retiraba de mi casa para trabajar: los nenes siempre terminaban internados", relató.
Sin embargo, explicó que comenzó a sospechar tras la muerte de sus dos hijas: "No entiendo qué pasó porque no se encontró un motivo. Ella delante mío era una buena madre, pero después me di cuenta de que tenía dos caras".
Además, contó que Lucía Sosa fue evaluada por una psicóloga del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, quien detectó un posible síndrome de Munchausen. No obstante, tras la consulta con un psiquiatra de la ciudad de Buenos Aires, el informe concluyó que la mujer "era mentalmente sana".
Picart, que fue absuelto junto a Sosa en el juicio por las muertes de sus dos hijas, fue citado a declarar como testigo en la nueva causa y está previsto que lo haga el 30 de julio, a las 11: "También estoy en carácter de querellante. Más allá de la muerte de mis dos hijas, quiero que se haga justicia por esta bebé y que se aclare esto de una vez por todas", sostuvo.
El caso salió a la luz cuando Sosa llevó a su hija al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales y aseguró que la nena se había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera. Sin embargo, la autopsia determinó que la muerte fue consecuencia de una hipoxemia, es decir, una falta de oxígeno en sangre provocada por una asfixia obstructiva que derivó en un paro cardíaco, resultado que contradijo la versión de la madre.
Lucía Sosa está acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.
Los antecedentes del caso
Tras la muerte de Isabella, el personal médico dio aviso a la Policía. Al revisar el historial de Sosa, los investigadores encontraron un antecedente estremecedor: ella y su entonces pareja, Héctor Picart, ya habían perdido a otras dos hijas en circunstancias similares.
La primera fue Candela, que murió en 2013 cuando tenía apenas cinco meses. La segunda fue Jazmín, fallecida en 2016, a los 11 meses. Las autopsias concluyeron que las dos murieron por asfixia, al igual que Isabella.
Por esos hechos, Sosa y Picart fueron investigados, llegaron a juicio y finalmente fueron absueltos en 2018. Tiempo después, la pareja se separó y la mujer se mudó a Villa Gesell, inició una nueva relación y tuvo otros dos hijos: un niño de cuatro años e Isabella, que estaba por cumplir tres.
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