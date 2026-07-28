"Los nenes terminaban internados": habló la expareja de la detenida por la muerte de su hija en Villa Gesell

Picart, que fue absuelto junto a Sosa en el juicio por las muertes de sus dos hijas, fue citado a declarar como testigo en la nueva causa y está previsto que lo haga el 30 de julio, a las 11: "También estoy en carácter de querellante. Más allá de la muerte de mis dos hijas, quiero que se haga justicia por esta bebé y que se aclare esto de una vez por todas", sostuvo.

El caso salió a la luz cuando Sosa llevó a su hija al Hospital Municipal Arturo Illia sin signos vitales y aseguró que la nena se había broncoaspirado mientras tomaba la mamadera. Sin embargo, la autopsia determinó que la muerte fue consecuencia de una hipoxemia, es decir, una falta de oxígeno en sangre provocada por una asfixia obstructiva que derivó en un paro cardíaco, resultado que contradijo la versión de la madre.

Lucía Sosa está acusada del delito de abandono de persona seguido de muerte agravado por el vínculo.

Los antecedentes del caso

Tras la muerte de Isabella, el personal médico dio aviso a la Policía. Al revisar el historial de Sosa, los investigadores encontraron un antecedente estremecedor: ella y su entonces pareja, Héctor Picart, ya habían perdido a otras dos hijas en circunstancias similares.

La primera fue Candela, que murió en 2013 cuando tenía apenas cinco meses. La segunda fue Jazmín, fallecida en 2016, a los 11 meses. Las autopsias concluyeron que las dos murieron por asfixia, al igual que Isabella.

Por esos hechos, Sosa y Picart fueron investigados, llegaron a juicio y finalmente fueron absueltos en 2018. Tiempo después, la pareja se separó y la mujer se mudó a Villa Gesell, inició una nueva relación y tuvo otros dos hijos: un niño de cuatro años e Isabella, que estaba por cumplir tres.