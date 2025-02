Incendio, muerte y misterio en una imprenta de Boedo

Luego de que los Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires controlaran el fuego, los efectivos policiales que ingresaron al lugar encontraron a una persona sin vida.

Personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató la muerte de la víctima. El cuerpo tenía el impacto de bala en el cráneo y un arma al costado.

Según Infobae, al lugar concurrió personal de la Comisaría Vecinal 5-B de la Policía de la Ciudad a las 23:16, luego de recibirse un llamado al 911 de una mujer que indicaba que su pareja le estaba enviando mensajes a sus hijas despidiéndose de ellas y que temía que pudiera atentar contra sí misma, ya que -según dijo- el hombre tenía un arma de fuego.

Además, la mujer le indicó a la Policía que en el lugar había fuego, por lo que la Policía solicitó también la presencia de los Bomberos de la Ciudad. Por eso, además, se evacuaron las propiedades linderas y se cortó la calle.

Un hombre murió en los incendios en El Bolsón

El incendio que afecta a la localidad de El Bolsón,en la provincia de Río Negro, ha cobrado una víctima fatal. Tanto el gobernador Alberto Weretilneck como el intendente de la ciudad, Bruno Pogliano, confirmaron que un hombre falleció en la zona de Mallín Ahogado, una de las áreas más afectadas por el fuego. Pese a los intensos trabajos de los brigadistas, el fuego sigue avanzando en la zona y crece el número de evacuados.

Se trata de Ángel Reyes, quien no quiso ser evacuado y falleció por un paro cardíaco a raíz de la inhalación de humo. Este fin de semana se conocieron las últimas fotos tomadas al hombre fallecido, mientras se esforzaba por proteger su casa del fuego. En las imágenes, se lo ve intentando hacer un cortafuego con una motosierra.

El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck subrayó que el incendio que se desató este jueves en la zona de Confluencia, cerca de Mallín Ahogado, fue intencional. Desde el Gobierno provincial informaron que efectivos de la Policía de Río Negro, con la presencia del fiscal de turno y peritos, accedieron al lugar donde se inició el incendio en El Bolsón. “El grupo investigativo observó los tres lugares donde se inició el fuego y en uno de ellos fue encontrada una botella de vidrio que podría haber sido utilizada para desatar el incendio”, indicaron.

La botella será peritada para determinar las causas del incendio que ya se cobró la vida de una persona. “Está claro que fue intencional, no fue ningún descuido, ni ninguna actividad no deseada. Los tres fuegos están perfectamente distribuidos en el lugar, y el hecho de encontrar el recipiente también marca realmente esto. Pondremos a disposición de la investigación todas nuestras herramientas para que se pueda saber la verdad sobre este siniestro. Llegaremos hasta las últimas consecuencias y si se comprueba que fue intencional, no descansaremos hasta que el o los responsables estén tras las rejas”, dijo Weretilneck.