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Incendio en un edificio de Colegiales: varios heridos y dos perros asistidos

Sociedad

Tres personas tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales y otras seis fueron asistidas en el lugar. Bomberos y SAME trabajaron en el lugar.

Nueve personas y dos perros asistidos por un incendio en Colegiales

Nueve personas y dos perros asistidos por un incendio en Colegiales

Un incendio de importante magnitud se desató este viernes pasado el mediodía en un edificio ubicado en el barrio porteño de Colegiales. Nueve personas tuvieron que ser asistidas, de las cuales tres tuvieron que ser trasladadas a diferentes hospitales porteños, una de ellas con un traumatismo de cráneo y una herida cortante.

El siniestro ocurrió alrededor de las 12.30 en un edificio de siete plantas situado sobre la calle Moldes al 1500, entre Virrey del Pino y Virrey Avilés, hacia donde se desplazaron de inmediato personal de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

Tal como se puede observar en las imágenes, en el lugar del siniestro se desplegó un amplio operativo para asistir a todos los damnificados.

Incendio edificio colegiales

El incendio se desató en un edificio de siete pisos

Según detallaron fuentes del operativo, como consecuencia del incendio nueve pacientes tuvieron que ser asistidos. Se trata de siete mujeres y dos hombres, todos mayores de edad. En tanto, médicos y bomberos también le brindaron oxígeno a dos mascotas que se vieron afectadas por el humo.

Incendio edificio colegiales
Dos perros tuvieron que ser asistidos por Bomberos y el SAME

Dos perros tuvieron que ser asistidos por Bomberos y el SAME

Del total de heridos, seis mujeres fueron asistidas y oxigenadas en el lugar, mientras que una séptima tuvo que ser trasladada al Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano y una herida cortante debido a una caída, de acuerdo con lo informado por personal del SAME.

En tanto, un hombre de 72 años fue llevado al mismo centro de salud porteño, mientras que otro de 39 fue trasladado al Hospital Pirovano.

Incendio edificio colegiales

Bomberos y SAME trabajaron en el lugar

El siniestro motivó a que se desplegara un amplio operativo en la zona. Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos de la Ciudad, además de once ambulancias del SAME para asistir a las personas heridas. Durante el procedimiento de emergencia no fue necesario el uso del helicóptero sanitario.

En paralelo, gracias a la colaboración de efectivos de la Policía de la Ciudad, la zona permaneció cortada al tránsito vehicular entre Virrey del Pino y Virrey Avilés para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

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