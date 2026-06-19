Incendio en un edificio de Colegiales: varios heridos y dos perros asistidos

Según detallaron fuentes del operativo, como consecuencia del incendio nueve pacientes tuvieron que ser asistidos. Se trata de siete mujeres y dos hombres, todos mayores de edad. En tanto, médicos y bomberos también le brindaron oxígeno a dos mascotas que se vieron afectadas por el humo.

Incendio edificio colegiales Dos perros tuvieron que ser asistidos por Bomberos y el SAME

Del total de heridos, seis mujeres fueron asistidas y oxigenadas en el lugar, mientras que una séptima tuvo que ser trasladada al Hospital General de Agudos Dr. Enrique Tornú con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano y una herida cortante debido a una caída, de acuerdo con lo informado por personal del SAME.

En tanto, un hombre de 72 años fue llevado al mismo centro de salud porteño, mientras que otro de 39 fue trasladado al Hospital Pirovano.

Incendio edificio colegiales Bomberos y SAME trabajaron en el lugar

El siniestro motivó a que se desplegara un amplio operativo en la zona. Al lugar acudieron dotaciones de los Bomberos de la Ciudad, además de once ambulancias del SAME para asistir a las personas heridas. Durante el procedimiento de emergencia no fue necesario el uso del helicóptero sanitario.

En paralelo, gracias a la colaboración de efectivos de la Policía de la Ciudad, la zona permaneció cortada al tránsito vehicular entre Virrey del Pino y Virrey Avilés para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.