Quilmes: fingió que tenía una discapacidad para poder robar una joyería con dos cómplices
Los ladrones lograron escapar con el botín pero la Policía localizó a uno de ellos, que circulaba con un DNI falso. Sigue la búsqueda de los otros.
Un hombre de 32 años quedó detenido esta semana en Wilde, provincia de Buenos Aires, acusado de ser uno de los tres delincuentes que asaltaron una joyería en Quilmes el año pasado. El caso se volvió conocido porque un asaltante fingió una discapacidad para entrar al local y desvalijarlo.
El robo fue perpetrado el 8 de julio de 2025 en un local sobre la avenida 844 al 2500, en el centro de San Francisco Solano, partido de Quilmes. Primero entró un delincuente y habló con uno de los hombres que atendían el negocio, y en seguida llegaron dos ladrones más, uno de ellos en silla de ruedas.
De un momento a otro los tres asaltantes encararon a los empleados, y hasta se abalanzaron sobre dos clientes que se convirtieron en testigos de cómo metían en su bolsa una gran cantidad de bijouterie de plata y oro, así como también relojes y efectivo.
El episodio de inseguridad quedó registrado por la cámara del local, lo que eventualmente permitió identificar a Matías Alejandro Almirón, de 32 años, que fue detenido esta semana por personal de la DDI de Quilmes.
Hasta el momento se pudo determinar que Almirón era el hombre flaco y de gorro blanco que entró primero a la joyería, y que así dejó pasar a sus cómplices con la silla de ruedas.
Almirón tenía en su poder un DNI falso cuando fue capturado tras un operativo en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda.
La Policía también determinó que la banda había huido de la joyería con un Toyota Corolla plateado que puede haber servido de pista para dar con los acusados. Falta localizar a dos más.
El hombre está acusado del delito de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego”.
