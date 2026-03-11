Quilmes: fingió que tenía una discapacidad para poder robar una joyería con dos cómplices

Almirón tenía en su poder un DNI falso cuando fue capturado tras un operativo en la localidad de Wilde, partido de Avellaneda.

detenido robo joyeria quilmes

La Policía también determinó que la banda había huido de la joyería con un Toyota Corolla plateado que puede haber servido de pista para dar con los acusados. Falta localizar a dos más.

El hombre está acusado del delito de “robo agravado por su comisión en poblado y en banda, y por el uso de arma de fuego”.