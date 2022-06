Así llegaron al edificio los familiares de los fallecidos en el incendio de Recoleta

En tanto, algunos vecinos de los pisos superiores del edificio de 14 plantas permanecieron en sus departamentos al resguardo del fuego y el humo.

En horas de la mañana, familiares y conocidos de los habitantes del edificio comenzaron a llegar al lugar, ubicado en Ecuador al 1.000, casi avenida Córdoba.

La esposa y los dos hijos de Maximiliano decidieron quedarse dentro de su vivienda en el piso 12: “Estaban atendiéndolas, pero no sé si las van a trasladar o no a un hospital para un chequeo”, expresó el hombre: “Hasta que no nos reencontremos no vamos a estar tranquilos”.

Fue su hija mayor quien lo llamó por teléfono cuando se desató el incendio y desde entonces se mantuvieron en contacto vía telefónica y visual desde el balcón de su departamento.

Voraz incendio en Recoleta habló el padre de la familia del piso 12

Mirtha, una vecina del piso 9 contó a C5N que se despertó por los ruidos: “Estuve bien porque me desperté de los ruidos y salí a la terraza, desde donde me comuniqué con mi familia. Estuve tranquila”.

Según detalló la Agencia Judía de Noticia, los cinco muertos pertenecen a la familia Jabbaz, de la que fallecieron la abuela, la madre y los tres hijos. El padre de la familia, Ioni Jabbaz, se encuentra intubado en terapia intensiva.

En tanto, Noemí, una vecina del sexto piso del edificio afectado, contó a la prensa que se despertó "con los escombros que caían del séptimo", donde "vive una familia de 11 personas".

"Me encontré con el padre de la familia, que pedía ayuda. Agarró el matafuegos de la escalera pero no pudo volver a ingresar al departamento porque estaba en llamas. Estaba atacado de nervios, y no podía hablar", relató Noemí sobre el dramático momento que atravesó el hombre, que luego fue trasladado y se encuentra intubado en terapia intensiva.

La vecina explicó que desde el sexto al piso 14 hay un departamento por planta, mientras del primero al quinto son tres unidades.

El subcomandante Pablo Giardina, que encabezó el operativo, afirmó que "las cinco personas fueron rescatadas por personal de Bomberos de la Ciudad con vida e inconscientes, dadas las tareas que se hicieron en primera instancia. Fueron entregadas al personal médico del SAME, pero lamentablemente después llegaron muertos a los respectivos nosocomios”.

“Con profundo pesar, expresamos nuestras condolencias a los seres queridos de las personas fallecidas en el terrible incendio de esta madrugada, en el edificio de la calle Ecuador. Deseamos la pronta recuperación de los heridos de esta tragedia que entristece a toda la sociedad”, manifestaron desde la AMIA, indicó la AJN.

Por otro lado, vecinos de la comunidad judía se acercaban esta mañana al edificio para interiorizarse sobre lo ocurrido.

"El edificio del incendio se encuentra cercano al tradicional barrio judío de Once, donde vive la mayor cantidad de familias judías ortodoxas de la Argentina, a pocos metros de la yeshivá (escuela de estudios religiosos) Jafez Jaim del rabino Samuel Levin", agregó la AJN.