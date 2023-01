El incendio en El Hoyo está contenido, mientras los evacuados vuelven a sus casas

En tanto, en declaraciones a Télam, el intendente Huisman desmintió la versión que circuló en algunos medios en la que se afirmaba que la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se había adjudicado el incendio.

"No hay nada de lo de la RAM", dijo el intendente, y agregó: "No apareció ningún panfleto. Alguien subió un panfleto viejo a las redes y lo levantaron, e incluso de ese panfleto no se conoce el origen".

A su vez, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) informó que "las tareas de combate de las brigadas y los medios aéreos que se vienen realizando desde el inicio del incendio han logrado ser satisfactorias y detener el avance del fuego en todo su perímetro".

"Se levantan todas las restricciones en Puerto Patriada y El Desemboque, por lo que ya se podrá ingresar, navegar y realizar actividades náuticas", agregó. "Mañana (por el miércoles) continuarán las actividades sobre el área del incendio para detectar puntos calientes, controlarlos con herramientas manuales y equipos de agua y lograr liquidarlos", precisó el informe del SPMF.

"Hasta el momento, se estiman que fueron afectadas por el fuego unas 230 hectáreas de vegetación nativa y exótica, pastizales y matorrales", indicó el organismo provincial.

En el lugar trabajaban 142 combatientes en línea, a los que se suman 17 como personal de apoyo y se mantiene colaborando el helicóptero Chinook, con una capacidad de arrojar 10.000 litros de agua.

Trabajaron en el lugar personal del SPMF de las bases de Golondrinas, Epuyén, Lago Puelo, El Maitén, Pto. Patriada, Cholila, Río Pico, Corcovado y Río Senguer, área técnica de zona norte y zona sur, logística y radiocomunicaciones.

También se hizo presente la Brigada Nacional del SNMF, SPLIF El Bolsón, Brigada PN Lago Puelo, Brigadas Forestales de Protección Civil y Delegación Forestal El Hoyo (Secretaría de Bosques).

Del operativo de combate participaron además la municipalidad de El Hoyo, Protección Civil El Hoyo, trabajadores del Corralón Municipal, Tránsito municipal, Defensa Civil Provincial, Ministerio de Familia de la Provincia, APSV, AVP, Gendarmería Nacional y particulares, concluyó el SPMF.

El operativo cuenta con la coordinación del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) y el apoyo de un meteorólogo de la misma institución, que monitorea el pronóstico para el área afectada, lo que apunta a optimizar la toma de decisiones y garantizar la seguridad del personal, según se informó.