Quién era el golfista italiano que perdió la vida en el trágico incendio en un bar de Suiza

Campeón del Omega Dubai Creek Amateur Open (abril de 2025).

Participante destacado en el Trofeo Rey Hamad (Baréin) y la Copa de los Emiratos Árabes Unidos .

Experiencia competitiva en circuitos juveniles de Francia y Bélgica.

En sus redes sociales, Emanuele compartía su pasión por el deporte, donde figuran imágenes junto a leyendas de la disciplina como Rory McIlroy, actual número dos del mundo.

La cronología de la tragedia

El joven se encontraba de vacaciones junto a su familia en el exclusivo resort de Crans-Montana. La noche del 31 de diciembre, salió a celebrar con dos amigos al bar Le Constellation, un popular punto de encuentro local. Tras desatarse el incendio alrededor de la 1:30 AM, los dos acompañantes de Galeppini lograron evacuar el recinto y fueron hospitalizados. Sin embargo, Emanuele quedó atrapado en el interior.

"Le envié un mensaje a medianoche para desearle feliz año. Después de la explosión, ya no respondió", relató su padre, Edoardo Galeppini, quien mantuvo la esperanza de hallarlo con vida durante las primeras horas de búsqueda antes de la confirmación oficial.