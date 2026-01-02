Quién era el golfista italiano que perdió la vida en el trágico incendio en un bar de Suiza
Tenía 16 años y toda una carrera por delante con especial proyección en Europa. Los detalles de una de las noticias más desgarradoras de este viernes.
El incendio desatado durante la madrugada de Año Nuevo en el bar Le Constellation sigue arrojando noticias desgarradoras. Este viernes, las autoridades suizas confirmaron que entre las víctimas de la exclusiva estación de Crans-Montana de Suiza se encontraba Emanuele Galeppini.
Con solo 16 años, el golfista italiano era señalado como uno de los talentos con mayor proyección en Europa. Su fallecimiento ha generado una ola de conmoción en el mundo del golf juvenil mientras continúa el difícil proceso de identificación del resto de los fallecidos.
De hecho, fue la Federación Italiana de Golf oficializó el fallecimiento de Galeppini que, hasta el momento, se encontraba desaparecido tras el devastador incendio.
Una prometedora carrera marcada por una tragedia
Galeppini, nacido en Génova pero radicado en Dubái, era considerado una de las grandes promesas del golf europeo. A su corta edad, ya acumulaba hitos significativos en su carrera:
Campeón del Omega Dubai Creek Amateur Open (abril de 2025).
Participante destacado en el Trofeo Rey Hamad (Baréin) y la Copa de los Emiratos Árabes Unidos.
Experiencia competitiva en circuitos juveniles de Francia y Bélgica.
En sus redes sociales, Emanuele compartía su pasión por el deporte, donde figuran imágenes junto a leyendas de la disciplina como Rory McIlroy, actual número dos del mundo.
La cronología de la tragedia
El joven se encontraba de vacaciones junto a su familia en el exclusivo resort de Crans-Montana. La noche del 31 de diciembre, salió a celebrar con dos amigos al bar Le Constellation, un popular punto de encuentro local. Tras desatarse el incendio alrededor de la 1:30 AM, los dos acompañantes de Galeppini lograron evacuar el recinto y fueron hospitalizados. Sin embargo, Emanuele quedó atrapado en el interior.
"Le envié un mensaje a medianoche para desearle feliz año. Después de la explosión, ya no respondió", relató su padre, Edoardo Galeppini, quien mantuvo la esperanza de hallarlo con vida durante las primeras horas de búsqueda antes de la confirmación oficial.
