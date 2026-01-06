Se incendió un geriátrico en Olavarría: dos jubilados murieron y más de 20 resultaron heridos

El operativo sanitario y cómo pueden informarse los familiares

El director del Hospital Municipal y subsecretario de Salud, Fernando Alí, detalló que el operativo se activó una vez que bomberos y personal de Seguridad realizaron las primeras tareas en el lugar. “Se activaron todas las ambulancias de la ciudad, tanto públicas como privadas, y se organizó una categorización de los pacientes para definir los traslados”, indicó.

Las autoridades informaron que los familiares de los residentes deben comunicarse con el Hospital Municipal al 440800, interno 9, donde podrán consultar en qué centro de salud se encuentra internada cada persona. Los partes médicos se brindarán luego de manera individual en cada institución, y personal municipal colabora con las clínicas privadas para facilitar la comunicación con las familias.

Durante la madrugada, el despliegue de emergencias incluyó la movilización de al menos siete dotaciones de Bomberos Voluntarios y la presencia de ambulancias tanto públicas como privadas.

Los equipos médicos clasificaron a los pacientes según el grado de gravedad para derivarlos al Hospital Municipal, la Clínica Cemeda y la Clínica María Auxiliadora.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, 25 personas permanecen internadas en el Hospital Municipal, cuatro en la Clínica Cemeda y ocho en la Clínica María Auxiliadora. Esta última institución derivó a algunos pacientes a la Unidad de Terapia Intensiva.

El jefe de Defensa Civil, Adrián Guevara, aseguró: “Al momento tenemos que informar que hay dos personas fallecidas, no sabemos las identidades. Está trabajando Policía Científica en el lugar que va a determinar especialmente quiénes son esas personas”.

Los heridos presentan, en su mayoría, cuadros de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Cuatro pacientes ya recibieron atención en la Cámara Hiperbárica, un recurso utilizado para tratar intoxicaciones agudas.

La investigación sobre el origen del incendio quedó en manos de la Policía Científica, que trabaja para identificar a las víctimas fatales y determinar las causas exactas del siniestro. Las autoridades municipales y sanitarias mantienen el monitoreo de los pacientes hospitalizados y la asistencia a los familiares.