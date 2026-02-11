Incendios en la Patagonia: un estudio científico vincula el desastre con el cambio climático

El estudio se enmarca en la llamada ciencia de atribución, que compara los fenómenos meteorológicos actuales con modelos climáticos que simulan cómo habrían sido esos mismos eventos en un planeta sin el calentamiento global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. A partir de ese análisis, los investigadores concluyeron que las condiciones de riesgo extremo de incendio registradas este verano en la Patagonia fueron varias veces más probables debido al aumento de la temperatura global. En otras palabras, el cambio climático no solo intensifica los incendios cuando ocurren, sino que también incrementa las chances de que se generen los escenarios propicios para que se inicien y se expandan.