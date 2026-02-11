Incendios en la Patagonia: un estudio científico vincula el desastre con el cambio climático
Investigadores internacionales concluyeron que el calentamiento global volvió mucho más probable las condiciones extremas que favorecieron los incendios.
La dramática ola de incendios que afecta a la Patagonia argentina sumó en las últimas horas un respaldo científico que refuerza una advertencia que los especialistas vienen repitiendo desde hace años. Un informe elaborado por el consorcio internacional World Weather Attribution (WWA) determinó que el cambio climático provocado por la actividad humana aumentó de manera significativa la probabilidad de que se dieran las condiciones ambientales que facilitaron la propagación de las llamas en la región. Temperaturas inusualmente altas, una sequía prolongada y niveles de humedad muy bajos generaron un escenario especialmente favorable para el fuego.
El estudio se enmarca en la llamada ciencia de atribución, que compara los fenómenos meteorológicos actuales con modelos climáticos que simulan cómo habrían sido esos mismos eventos en un planeta sin el calentamiento global causado por las emisiones de gases de efecto invernadero. A partir de ese análisis, los investigadores concluyeron que las condiciones de riesgo extremo de incendio registradas este verano en la Patagonia fueron varias veces más probables debido al aumento de la temperatura global. En otras palabras, el cambio climático no solo intensifica los incendios cuando ocurren, sino que también incrementa las chances de que se generen los escenarios propicios para que se inicien y se expandan.
En provincias como Chubut, Río Negro y Neuquén, el fuego ya consumió miles de hectáreas de bosque andino-patagónico, afectó viviendas, obligó a evacuar pobladores y puso en peligro áreas naturales protegidas de enorme valor ambiental. La combinación de meses con precipitaciones por debajo de lo habitual y reiteradas jornadas de calor intenso dejó a la vegetación extremadamente seca, lo que facilitó que cualquier foco se propagara con rapidez, sobre todo bajo la influencia de vientos fuertes y cambiantes.
No solo en Argentina
El trabajo científico también analizó lo ocurrido del otro lado de la cordillera y detectó un patrón similar en zonas del sur de Chile, donde las altas temperaturas y la falta de lluvias crearon condiciones igualmente favorables para incendios de gran magnitud. Sin embargo, los investigadores remarcan que la Patagonia argentina aparece como una de las áreas donde el aumento del riesgo vinculado al calentamiento global resultó más marcado en esta temporada.
Los especialistas que participaron del informe advierten que este tipo de veranos extremos podría volverse cada vez más frecuente si continúan en ascenso las temperaturas medias del planeta. En ese contexto, la Patagonia se perfila como una región particularmente vulnerable, ya que sus ecosistemas forestales no están adaptados a incendios tan extensos e intensos. A la presión climática se suman otros factores, como el avance de actividades humanas en zonas de interfaz entre áreas pobladas y bosque, y la acumulación de material vegetal seco, que agrava aún más el riesgo.
