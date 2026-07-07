Incidentes en el Obelisco durante los festejos mundialistas: al menos 19 detenidos

Según fuentes del operativo, el clima festivo empezó a alterarse debido al consumo excesivo de alcohol y a reiterados incidentes entre los propios hinchas por presuntos robos bajo la modalidad "punguista".

Uno de estos episodios quedó nítidamente registrado en videos que se viralizaron en la plataforma X: en las imágenes se observa cómo un delincuente debió ser retirado bajo custodia policial mientras la multitud descargaba su furia arrojándole vasos e insultándolo al unísono.

Pese a esos focos aislados, la marea humana no se detuvo y pasadas las 19:00 horas todavía ingresaban masivas columnas de fanáticos al microcentro porteño con bombos y banderas, prolongando el desahogo mundialista tras el dramático partido contra Egipto.

Desmovilización y operativo limpieza

El quiebre definitivo se produjo cuando el grueso de las familias comenzó la desconcentración pacífica. En ese instante, las fuerzas de la Ciudad ganaron intensidad en el terreno para liberar las arterias viales. Al mismo tiempo que los agentes avanzaban contra los grupos rezagados y violentos, cuadrillas de barrenderos y trabajadores del Gobierno de la Ciudad iniciaron tareas de urgencia para limpiar la zona y remover las toneladas de vidrios rotos y residuos que poblaban el asfalto.

Esta tensa dualidad entre la locura y el descontrol tuvo su contracara minutos antes en la Plaza Seeber de Palermo, el tradicional Fan Fest de la Ciudad, donde miles de fanáticos vivieron el minuto a minuto frente a la pantalla gigante en un clima que, a diferencia del Obelisco, se mantuvo bajo carriles de total celebración familiar.