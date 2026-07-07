El épico triunfo de la Selección Argentina se festejó en el Obelisco
Cientos de hinchas celebraron en el centro porteño la agónica victoria de la Selección Argentina ante Egipto, un triunfo que selló la clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026.
La agónica clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 volvió a desatar la euforia en todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, el Obelisco se convirtió una vez más en el epicentro de los festejos.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a estar dos goles abajo y parecía despedirse del Mundial. Sin embargo, logró una remontada épica con los goles de Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, quien selló el triunfo a los 93 minutos y desató el desahogo de millones de argentinos.
Apenas terminó el partido, y como ya es una tradición tras cada gran triunfo del conjunto nacional, cientos de hinchas comenzaron a llegar al centro porteño para celebrar la clasificación a los cuartos de final del Mundial. En distintas líneas de subte, el clima de fiesta se hizo sentir de inmediato con cánticos, banderas argentinas y camisetas albicelestes.
Con el correr de los minutos, la convocatoria creció y la zona de las avenidas Corrientes y 9 de Julio quedó colmada de hinchas, lo que obligó a interrumpir la circulación en los carriles del Metrobus.
Bocinazos, abrazos, bengalas y personas trepadas a semáforos y postes de luz marcaron una nueva tarde de fiesta en el Obelisco, a la altura de la emoción que dejó la ansiada clasificación conseguida en Atlanta.
Así fue el descontrolado festejo de la Selección Argentina en el vestuario tras la épica remontada ante Egipto
La histórica remontada de la Selección Argentina ante Egipto no solo desató la euforia en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), sino que también tuvo su continuación puertas adentro. Minutos después de la agónica victoria por 3-2 que depositó al equipo de Lionel Scaloni en los cuartos de final del Mundial 2026, el plantel celebró con todo en el vestuario.
Así fue el descontrolado festejo de la Selección Argentina en el vestuario tras la épica remontada ante Egipto
El encargado de mostrar la intimidad del festejo fue Nicolás Otamendi. El experimentado defensor, que ingresó sobre el final del encuentro para ayudar a sostener la ventaja, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que se puede ver a los futbolistas saltando, cantando y abrazándose luego de una clasificación para el recuerdo.
La canción elegida por los jugadores fue una de las más representativas del fútbol argentino: "Señores, dejo todo, me voy a ver a Argentina, porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro como lo llevo yo", entonada a todo volumen por un plantel que descargó la tensión acumulada tras una tarde inolvidable.
La Selección Argentina estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro, llegó a estar dos goles abajo en el marcador y terminó construyendo una remontada épica con los tantos de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Ahora, el vigente campeón del mundo ya piensa en los cuartos de final de la competencia, donde se medirá con el ganador del cruce entre Colombia y Suiza que se jugará desde las 17 (hora de Argentina).
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