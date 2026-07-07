El épico triunfo de la Selección Argentina se festejó en el Obelisco

Así fue el descontrolado festejo de la Selección Argentina en el vestuario tras la épica remontada ante Egipto

La histórica remontada de la Selección Argentina ante Egipto no solo desató la euforia en el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), sino que también tuvo su continuación puertas adentro. Minutos después de la agónica victoria por 3-2 que depositó al equipo de Lionel Scaloni en los cuartos de final del Mundial 2026, el plantel celebró con todo en el vestuario.

Así fue el descontrolado festejo de la Selección Argentina en el vestuario tras la épica remontada ante Egipto

El encargado de mostrar la intimidad del festejo fue Nicolás Otamendi. El experimentado defensor, que ingresó sobre el final del encuentro para ayudar a sostener la ventaja, publicó una historia en su cuenta oficial de Instagram en la que se puede ver a los futbolistas saltando, cantando y abrazándose luego de una clasificación para el recuerdo.

La canción elegida por los jugadores fue una de las más representativas del fútbol argentino: "Señores, dejo todo, me voy a ver a Argentina, porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, quieren salir campeón, que lo llevan adentro como lo llevo yo", entonada a todo volumen por un plantel que descargó la tensión acumulada tras una tarde inolvidable.

La Selección Argentina estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro, llegó a estar dos goles abajo en el marcador y terminó construyendo una remontada épica con los tantos de Cristian "Cuti" Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández. Ahora, el vigente campeón del mundo ya piensa en los cuartos de final de la competencia, donde se medirá con el ganador del cruce entre Colombia y Suiza que se jugará desde las 17 (hora de Argentina).