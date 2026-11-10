Indagan al detenido por infiltrarse en el operativo por el papa León XIV

Le encontraron bases de cargadores HT, equipos de radiofrecuencia, 43 equipos de trunking, baterías HT y radios.

Además, incautaron una chapa y una placa de jerarquía policial, una patente con una inscripción alusiva a radioaficionado, dos cámaras corporales, tres notebooks, dos computadoras, una tablet, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Diferentes credenciales encontradas en el departamento

El Juzgado Federal N°1, a cargo de la magistrada María Romilda Servini, lo acusa de los delitos de intimidación pública y falsificación de documento público.

Cómo fue la detención del sospechoso

Imágenes del allanamiento en el departamento del detenido

Natenzon fue arrestado el domingo por la mañana sobre la intersección de la Avenidas Del Libertador y John Fitzgerald Kennedy, en el marco del fuerte operativo de seguridad montado en cercanías al Monumento a los Españoles, un día antes de la masiva misa que brindó el papa León XIV.

Más elementos de radiofrecuencia hallados en el lugar

Según detallaron fuentes policiales, el sospechoso se trasladaba a bordo de una moto con patenta y credenciales falsas, portando balizas policiales y varios elementos de comunicación.

Detectaron otras dos posibles amenazas

En paralelo, funcionarios judiciales de dos áreas de la Procuración llevan adelante un monitoreo de redes sociales para detectar posibles amenazas. La tarea está centrada especialmente en las actividades previstas para esta noche: la vigilia y el encuentro con jóvenes que encabezará el papa León XIV en el Monumento a los Españoles.

En ese contexto, la Justicia federal detectó al menos otras dos posibles amenazas en la Ciudad de Buenos Aires. Ambas surgieron de publicaciones en redes sociales y dieron lugar a la apertura de expedientes en los tribunales de Comodoro Py. Sin embargo, según precisaron fuentes de la investigación, se trató de episodios exclusivamente virtuales, sin la gravedad ni la entidad del caso que involucra a Natenzon.