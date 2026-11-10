Indagan al detenido por infiltrarse en el operativo por el papa León XIV
Tomás Natenzon intentó burlar el perímetro de seguridad usando una credencial falsa. En su casa encontraron un arma, municiones y cargadores.
Tomás Natenzon, el hombre de 25 años que fue detenido cuando intentaba infiltrarse al perímetro de seguridad dispuesto en el barrio porteño de Palermo por la llegada del papa León XIV, será indagado en las próximas horas. Además, la Justicia ordenó un informe sobre su salud mental.
Natenzon pasó sus primeras horas detenido en la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, situada en la calle Madariaga al 6900, en Villa Lugano. Desde allí fue trasladado este martes a los tribunales federales de Comodoro Py.
Un arma, placas policiales y una credencial del Vaticano trucha
La indagatoria se da luego de un allanamiento clave realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) en su departamento, ubicado sobre la avenida Santa Fe, en Palermo.
Durante el operativo, los uniformados secuestraron una pistola calibre 9 milímetros, municiones y cargadores de distintos calibres.
También encontraron una credencial apócrifa con la leyenda “enlace Vaticano” a nombre del detenido, bases de cargadores HT, equipos de radiofrecuencia, 43 equipos de trunking, baterías HT y radios.
Además, incautaron una chapa y una placa de jerarquía policial, una patente con una inscripción alusiva a radioaficionado, dos cámaras corporales, tres notebooks, dos computadoras, una tablet, dos teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.
El Juzgado Federal N°1, a cargo de la magistrada María Romilda Servini, lo acusa de los delitos de intimidación pública y falsificación de documento público.
Cómo fue la detención del sospechoso
Natenzon fue arrestado el domingo por la mañana sobre la intersección de la Avenidas Del Libertador y John Fitzgerald Kennedy, en el marco del fuerte operativo de seguridad montado en cercanías al Monumento a los Españoles, un día antes de la masiva misa que brindó el papa León XIV.
Según detallaron fuentes policiales, el sospechoso se trasladaba a bordo de una moto con patenta y credenciales falsas, portando balizas policiales y varios elementos de comunicación.
Detectaron otras dos posibles amenazas
En paralelo, funcionarios judiciales de dos áreas de la Procuración llevan adelante un monitoreo de redes sociales para detectar posibles amenazas. La tarea está centrada especialmente en las actividades previstas para esta noche: la vigilia y el encuentro con jóvenes que encabezará el papa León XIV en el Monumento a los Españoles.
En ese contexto, la Justicia federal detectó al menos otras dos posibles amenazas en la Ciudad de Buenos Aires. Ambas surgieron de publicaciones en redes sociales y dieron lugar a la apertura de expedientes en los tribunales de Comodoro Py. Sin embargo, según precisaron fuentes de la investigación, se trató de episodios exclusivamente virtuales, sin la gravedad ni la entidad del caso que involucra a Natenzon.
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