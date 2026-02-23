Influencer libertaria pagó $350 mil una notebook igual a la Conectar Igualdad y se hizo viral
Una mujer identificada con el oficialismo mostró su nueva computadora y desató un intenso debate sobre precio, calidad y contradicciones ideológicas.
Un video que comenzó como un simple “unboxing” terminó convertido en tendencia y generó una ola de comentarios cruzados en redes sociales. Una influencer libertaria se volvió viral tras exhibir con entusiasmo la compra de una netbook que, según reveló, pagó $350.000 y que utilizaría principalmente “para ver Gran Hermano”.
El detalle que más llamó la atención no fue solo el precio, sino el diseño del equipo: una carcasa totalmente ploteada en color rosa que, para muchos usuarios, guarda una notable similitud con las computadoras distribuidas años atrás a estudiantes en el marco del programa Conectar Igualdad. Esa comparación encendió rápidamente el debate político en los comentarios.
La creadora de contenido, conocida por su postura pública en favor del oficialismo, compartió el momento de la compra en TikTok y celebró lo que llamó su “supernetbook”. Sin embargo, apenas mencionó el valor que había abonado, comenzaron las críticas. Entre los cuestionamientos más repetidos apareció la relación precio-calidad.
Varios internautas señalaron que, por $350.000, hoy es posible adquirir un televisor Smart de 40 pulgadas, que para el objetivo planteado -ver transmisiones en vivo- podría resultar una alternativa más conveniente. Otros usuarios centraron sus comentarios en el simbolismo político de la situación: remarcaron la paradoja de pagar una suma considerable por un dispositivo que, en apariencia, recuerda a los equipos que el Estado entregaba gratuitamente durante gestiones anteriores.
Lejos de esquivar la polémica, la influencer decidió responder con otro video. Allí mostró la computadora ya configurada y en funcionamiento. “Para los que decían que no servía, acá la tienen”, expresó mientras enfocaba la pantalla donde se veía la transmisión en vivo de Telefe.
Con ese gesto intentó cerrar la discusión sobre la utilidad del equipo. Sin embargo, el debate continuó y se dividió entre quienes defendieron su derecho a gastar su dinero como desee y quienes interpretaron la publicación como una contradicción ideológica o un gasto innecesario en el contexto económico actual.
