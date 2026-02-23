Influencer libertaria pagó $350 mil una notebook igual a la Conectar Igualdad y se hizo viral

Varios internautas señalaron que, por $350.000, hoy es posible adquirir un televisor Smart de 40 pulgadas, que para el objetivo planteado -ver transmisiones en vivo- podría resultar una alternativa más conveniente. Otros usuarios centraron sus comentarios en el simbolismo político de la situación: remarcaron la paradoja de pagar una suma considerable por un dispositivo que, en apariencia, recuerda a los equipos que el Estado entregaba gratuitamente durante gestiones anteriores.