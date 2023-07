Habló la familia del empresario que apareció descuartizado en Ingeniero Budge

El hombre señaló que hacía "tres meses que no lo veía" a su hermano porque habían tenido una discusión. "El empezó de chico repartiendo pizza, pero nadie dice que aproximadamente a los 17 años mi papa falleció y dejó una herencia, la cual la cobramos todos. O sea, mi mamá, yo, él cobramos una herencia y ahí es como que él empezó a hacer otra clase de negocios comprando autos de baja gama", agregó en declaraciones televisivas.

Además, Rodolfo contó que su hermano "estaba bajo tratamiento psiquiátrico por una enfermedad de ansiedad".

"Vengo desde hace tres días que casi prácticamente no duermo, pensando, rompiéndome la cabeza, cómo pudo llegar a pasar esto. Pero yo no me voy a quedar quieto, no voy a hacer justicia con mis propias manos, pero espero que se haga justicia", dijo el hombre.

El abogado de la familia Pérez Algaba cree que en el crimen no actuó una sola persona

El abogado Sebastián Queijeiro explicó en declaraciones a la prensa que "por el tipo de delito que se cometió, no actuó una sola persona, fueron varias" y se mostró confiado en que en las próximas horas podría haber un imputado en el expediente.

"Porque tenga tatuajes, no significa que sea un delincuente o un estafador. Tendríamos que estar hablando de quien lo mató. Acá la víctima es Fernando", dijo el letrado en declaraciones televisivas.

Si bien no hizo mención al presunto autor del hecho, el letrado dio a entender que las sospechas apuntan a un hombre que venía amenazando a "Lechuga" Pérez Algaba a raíz de una deuda que aparentemente mantenía desde hacía tiempo.

De hecho, en las últimas horas se viralizó un audio de una supuesta conversación telefónica entre "Lechuga" con un hombre que lo amenaza con ir a buscarlo y le reclama el pago de una deuda.

El abogado Queijeiro dijo que "el fiscal del caso está trabajando muy bien, seguramente habrá un imputado a la brevedad", para finalmente reclamar a los medios que "no ensucien el buen nombre de Fernando, ni el de su familia. Es una familia que está destruida".