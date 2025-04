Ingeniero Maschwitz: salieron a la luz los audios de los alumnos que planificaban una masacre en una escuela

Los chat se viralizaron en las últimas horas tras la denuncia de los padres de los alumnos en la Policía, y ahora, revelaron los audios que enviaron los alumnos a ese chat.

“Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”, dice uno de los mensajes.

En otro audio, una de las alumnas pregunta que si el tiroteo es verdad y una de las alumnas le responde que si y que si quiere hacer parte. "Es mejor que no lo hagan, la verdad es que somos re jóvenes".

"Es en serio que lo vas ahcer?", le pregunta. Y la chica que es señalada como la que organizó todo le responde. "Sí, el 13 de juni porque es mi cumpleaños". Luego revela que las armas las va a sacar de su padrasto.

audio alumnos Maschwitz

Los chats del grupo de WhatsApp donde se planeó el tiroteo

“Bien, la cosa es así. Vamos a entrar por la entrada principal, como siempre, y luego irán dos arriba y dos abajo. Acá no es que ustedes elijan a quién mierda le van a disparar. Persona que ven, persona a la que le disparan, sin importar el que le toca. ¿Okey? No quiero que se arrepientan a último momento”, advierte una chica, quien aparentemente es quien lidera la planificación de la masacre.

En parte de los chats, la joven amenazó a sus compañeros con que si desistían del plan, también los ejecutaría.

“Si es así créanme que no me gusta gastar mi tiempo, por lo cual si se arrepienten a último momento, ya sea estando en la escuela, lo siento mucho, pero los disparos no serán solo para los estudiantes sino para el que se arrepiente también”, advirtió.

“El tiroteo no será en un salón nada más, sino que será en varios”, afirma en otro mensaje. En otro, afirmaba tener acceso a armas a través de su padrastro y planteaba realizar un ataque en diferentes salones, no solo en uno. También propuso votar en cuál de los tres turnos escolares ejecutarlo.

“Lo que vamos a hacer básicamente es un tiroteo escolar, pero la cosa es que yo ya tengo las armas. Mi padrastro tiene”, agregó. “Después de que matemos a los demás hacemos un recorrido por la escuela para ver si quedó alguien con vida”, se podía leer en otro de los mensajes.

Los padres de los alumnos radicaron la denuncia en la comisaría 2º de Escobar y mantuvieron una reunión con las autoridades del colegio para saber si estaban al tanto de la situación. “La Uzi calibre .22, es corta y entra en la mochila. Hay que disparar en forma de ráfaga”, indicó otro de los miembros del grupo.