Inminente regreso de las lluvias al AMBA: a qué hora de este miércoles se larga con todo
De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, la mitad de semana estará pasada por agua en la Ciudad y el Conurbano. Los detalles.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) afrontará una nueva jornada lluviosa este miércoles 15 de abril, de acuerdo a lo que informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En este sentido, el organismo reveló que las lluvias estarán presentes en toda la jornada, aunque con diferentes intensidades por tramos.
Cuándo se larga con todo en el AMBA
Con un termómetro que se mantendrá bastante estable entre los 20 y 22 grados, este miércoles arrancará con chaparrones desde la madrugada, los cuales tendrán su continuación en la mañana. Luego, hacia la tarde y noche habrá lluvias más intensas, que marcarán a una jornada sumamente gris.
Las lluvias seguirán este jueves
El SMN advirtió también por la continuidad de las precipitaciones que, aunque no serán de grave intensidad, sí estarán presentes en gran parte del día.
Por la madrugada y la mañana, habrá lluvias y, hacia la tarde, serán sólo algunos chaparrones. En tanto, las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados.
Alerta naranja para 5 provincias por tormentas este miércoles
Las regiones afectadas por esta advertencia del SMN son Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe y Entre Ríos.
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 9 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este miércoles son Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del SMN ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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