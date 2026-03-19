Inminente regreso de las tormentas al AMBA: qué día se larga y hasta cuándo habrá mal tiempo en Buenos Aires

Según los pronosticadores de este espacio, el peor día sería el sábado, con precipitaciones que se concentrarán en la primera parte del día, siendo las más intensas hasta las 3 de la tarde. Luego, tal como también señaló el SMN, las temperaturas descenderán considerablemente, registrándose una mínima de 11 grados el día martes 24 de marzo.

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Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Evitá salir, en caso de ser posible.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.