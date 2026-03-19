Inminente regreso de las tormentas al AMBA: qué día se larga y hasta cuándo habrá mal tiempo en Buenos Aires
Atención, porteños y bonaerenses: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió la llegada de precipitaciones en el fin de semana. Los detalles.
Si bien el mal clima ya castigó este martes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), todas las miradas están puestas en este sábado. Los pronósticos coinciden en que será una jornada marcada por tormentas de gran intensidad que afectarán de forma directa a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
En este sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre la importancia de no circular por la vía pública y mantenerse informado.
Cuándo se larga en Buenos Aires y hasta cuándo habrá mal tiempo
Según el SMN, las precipitaciones llegarán al AMBA el sábado por la madrugada y se intensificarán durante la mañana. Seguidamente, hacia la tarde/noche habrá chaparrones, para cerrar una jornada que será sumamente inestable.
En tanto, las temperaturas oscilarán entre los 22 y 25 grados, en un fin de semana largo que marcará una tendencia hacia la baja respecto de las térmicas.
Cabe señalar que, de acuerdo al informe publicado por el sitio Meteored, las lluvias iniciarán este viernes 20 de marzo, extendiéndose hasta el sábado, inclusive.
Según los pronosticadores de este espacio, el peor día sería el sábado, con precipitaciones que se concentrarán en la primera parte del día, siendo las más intensas hasta las 3 de la tarde. Luego, tal como también señaló el SMN, las temperaturas descenderán considerablemente, registrándose una mínima de 11 grados el día martes 24 de marzo.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir, en caso de ser posible.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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