Wilde: vecinos detuvieron y lincharon a un delincuente

“Fue de repente, yo estaba distraído. Me dijo ‘dame el celular, dame todo’ y me revisó los bolsillos. A mi hermano también. Le pedí ayuda a una persona que pasaba en bicicleta, pero se fue. Entonces empecé a gritar y a pedir ayuda, entonces el delincuente empezó a correr, pero me dio bronca y lo perseguí”, contó una de las víctimas sobre el hecho del martes.

Según relataron, “al día siguiente, en el mismo horario, le robó todas las pertenencias a una mujer que no pudo defenderse”.

"El chico empezó a gritar, ahí salieron los vecinos y empezaron a golpear al ladrón, que es lo que se ve en el video”, agregó.

wilde vecinos lincharon a ladron

Las cámaras del municipio lograron registrar la escena en la que se ve un forcejeo entre dos hombres. Inmediatamente, un vecino sale de su casa, pero no interviene en la pelea. Sí intervienen un motociclista y dos vecinos mas, hasta que entre más de seis personas detuvieron al ladrón.

“Si no hay policía, hay que defenderse, no queda otra. La policía no va a estar las 24 horas, y la legítima defensa dice que te podés defender, estás en tu derecho”, expresó el hermano de una de las víctimas a TN.

Los vecinos retuvieron al ladrón hasta que llegó un policía de civil en un auto y lo llevó a la comisaría, según supieron los vecinos, sin confirmación de la comisaría.