Insólita persecución en Quilmes: detuvieron a dos jóvenes que estaban robando a caballo

Los animales secuestrados fueron trasladados a Caballos de Quilmes, una organización local dedicada a la recuperación de equinos víctimas de maltrato y abandono. Tras el procedimiento, la ONG difundió un comunicado con un relato detallado de la situación.

“Dos menores intentaban escapar de la policía a caballo. Estaban robando con armas blancas a vecinos de la zona. Cuando vieron a la policía, sin dudarlo, agarraron a la yegua y no pararon de golpearla para que corriera más rápido. Se querían dar a la fuga como fuera. No les importaba nada. Su bebito de tan solo siete meses de edad corría desesperado cuadras atrás. No lograba alcanzarlos. No podía correr mucho el pequeño, por la desnutrición que tenía", señaló la organización.

En el mismo texto, la entidad informó: “Los cuatro caballos de ambos operativos fueron secuestrados y están en nuestro hospital siendo atendidos por los veterinarios. La yegua que cae al suelo con los dos jinetes se encuentra estable y con una alimentación especial. Detectamos una preñez a través de ecografías, su futuro bebé también se encuentra bien”.

El episodio volvió a poner en foco tanto la violencia delictiva como el maltrato animal, en un caso que combinó ambos factores y derivó en un operativo policial de alto impacto en el sur del conurbano bonaerense.