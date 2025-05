Insólito accidente en Mar del Plata: un árbol seco cayó sobre un camión

accidente mdp.mp4

El impacto fue leve, casi imperceptible, pero suficiente para que el árbol, aparentemente debilitado y sin raíces firmes, se viniera abajo de inmediato y terminara sobre el vehículo. El video, registrado por las cámaras de un edificio cercano, muestra con claridad cómo el camión apenas toca el tronco antes de que este se desplome de forma repentina.

El chofer, visiblemente alterado tras el episodio, dialogó con el móvil del portal 0223 y relató lo que sintió en ese momento: “No me mató por la percha del equipo. Mirá cómo me dejó el techo del camión. El árbol está en el aire, está seco, no tiene una raíz. Me pegué un cag…”.

accidente mdp 1.mp4

Aún consternado por lo sucedido, agregó: “Agarré una ramita nomás y voló el árbol”. El testimonio, cargado de incredulidad y alivio, deja en evidencia el mal estado del ejemplar, que no resistió el menor contacto.

Minutos después del accidente, personal de Defensa Civil se hizo presente en el lugar para trabajar en el retiro del árbol y liberar la calzada, que permaneció cortada en pleno horario pico. Si bien el hecho no pasó a mayores, la situación podría haber tenido consecuencias más graves de haberse producido en el momento en que algún peatón cruzara por el sector.