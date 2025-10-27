Insólito: dijo estar "contenta" con el triunfo de Milei en las elecciones pero reveló que la mantiene su hija
Sin trabajo y a expensas de su hija, una joven mujer sorprendió tras mostrarse satisfechas con las políticas de ajuste del Gobierno libertario.
El rotundo triunfo de La Libertad Avanza en las recientes elecciones legislativas nacionales sorprendió a la opinión pública. Para medir el impacto en la calle, C5N desplegó a sus equipos en la vía pública con el objetivo de consultar a los ciudadanos sobre sus sensaciones tras la victoria del oficialismo comandado por Javier Milei.
En uno de los testimonios que cosechó Mariela López Brown en la estación Constitución, una mujer se mostró satisfecha con la victoria electoral de Javier Milei: "Re bien, estamos contentos con el resultado". Sin embargo, su respuesta sorprendió cuando fue consultada si llegaba bien a fin de mes y si tenía trabajo: "Mm bien, llegamos bien, no tengo trabajo, pero llego bien a fin de mes", manifestó la ciudadana.
Curiosa ante la devolución, la cronista le preguntó cómo hacía para estar cómoda con el dinero si no tenía empleo y la contestación fue todavía más insólita: "Mi hija me ayuda, vivo con ella, pero estamos bien. Por ahora, vivo de lo que me ayuda mi hija".
Joven libertario increpó a un jubilado tras las elecciones: "Tiene que laburar, don"
Otro testimonio también en la estación de trenes de Constitución fue el de Gerardo, un jubilado que aseguró estar "desilusionado", especialmente, porque forma parte de uno de los sectores vulnerables más golpeados por la gestión libertaria.
Lo cierto es que, mientras conversaba con la cronista Mariela López Brown, un joven libertario lo interrumpió para increparlo y decirle cómo debería encarar la victoria del oficialismo: "Tiene que laburar, don, si usted pone la política de por medio nunca va a comer, esa es la verdad", indicó.
Y añadió: "Si vos no te levantás y transpirás tu camiseta, no vas a tener nunca nada", manifestó quien seguramente sabe mucho menos de la vida que un hombre que ronda los 70 años. "Hay de todo en la vida", concluyó Gerardo, tras escuchar con asombro el descaro del joven que se apareció de repente en el móvil.
