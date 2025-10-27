Insólito: dijo estar "contenta" con el triunfo de Milei en las elecciones pero reveló que la mantiene su hija

En uno de los testimonios que cosechó Mariela López Brown en la estación Constitución, una mujer se mostró satisfecha con la victoria electoral de Javier Milei: "Re bien, estamos contentos con el resultado". Sin embargo, su respuesta sorprendió cuando fue consultada si llegaba bien a fin de mes y si tenía trabajo: "Mm bien, llegamos bien, no tengo trabajo, pero llego bien a fin de mes", manifestó la ciudadana.