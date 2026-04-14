Insólito momento en la previa del juicio por Maradona: corridas y violenta pelea en la calle

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La escena, que se desarrolló a la vuelta de los tribunales, obligó a la intervención de efectivos policiales para restablecer el orden. “Esto no se puede creer”, fue una de las frases que mejor sintetizó el clima del momento, en una jornada que ya estaba marcada por la expectativa y la sensibilidad que rodea al juicio.

El episodio, aunque finalmente no estuvo vinculado a un delito de robo, dejó en evidencia el nivel de tensión que se vive en torno a una causa de alto impacto público. En medio de la cobertura mediática, cualquier movimiento genera alarma, y lo ocurrido fue un claro ejemplo de cómo una situación puntual puede escalar rápidamente en un contexto cargado de emociones.

Así, el inicio del juicio por la muerte de Maradona no solo estuvo atravesado por lo judicial, sino también por un hecho insólito en la calle que captó la atención de todos los presentes.