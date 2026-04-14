Insólito momento en la previa del juicio por Maradona: corridas y violenta pelea en la calle
Lo que parecía un episodio de inseguridad terminó siendo una agresión entre dos mujeres en las inmediaciones de los tribunales de San Isidro.
La previa del juicio por la muerte de Diego Maradona dejó una escena inesperada y caótica en los alrededores de los tribunales de San Isidro, donde se registraron corridas, gritos y un episodio de violencia que generó confusión en plena transmisión en vivo.
En un primer momento, todo indicaba que se trataba de un hecho de inseguridad. “No, un chorro, un chorro, boludo. Está robando”, se escuchó en medio del desconcierto general, mientras el móvil televisivo intentaba identificar lo que estaba ocurriendo a pocos metros. Sin embargo, con el correr de los segundos la situación comenzó a aclararse y se descartó la hipótesis de un robo.
Lo que realmente sucedía era una fuerte discusión entre dos mujeres que terminó escalando a una agresión física en plena vía pública. El contexto contribuyó a la confusión. En ese momento se esperaba la llegada de Leopoldo Luque, uno de los principales imputados en la causa, lo que había generado una gran concentración de personas, entre curiosos, fanáticos y medios de comunicación.
“Nosotros supusimos que se trataba del ingreso de Leopoldo Luque, que es la persona a la que están esperando muchos maradonianos para increpar”, relató el periodista desde el lugar. En medio de ese clima cargado, la pelea entre las dos mujeres se volvió cada vez más violenta. Según el testimonio en vivo, una de ellas arrojó un termo contra la otra, provocándole una lesión.
“Evidentemente le tiró un termo. Hay una mujer que está lastimada”, describió el cronista, mientras se observaba la intervención de otras personas y el intento de contener la situación. El objeto lanzado no solo impactó en la víctima, sino que también golpeó un vehículo estacionado en la zona, lo que aumentó el nivel de tensión y desorden.
La escena, que se desarrolló a la vuelta de los tribunales, obligó a la intervención de efectivos policiales para restablecer el orden. “Esto no se puede creer”, fue una de las frases que mejor sintetizó el clima del momento, en una jornada que ya estaba marcada por la expectativa y la sensibilidad que rodea al juicio.
El episodio, aunque finalmente no estuvo vinculado a un delito de robo, dejó en evidencia el nivel de tensión que se vive en torno a una causa de alto impacto público. En medio de la cobertura mediática, cualquier movimiento genera alarma, y lo ocurrido fue un claro ejemplo de cómo una situación puntual puede escalar rápidamente en un contexto cargado de emociones.
Así, el inicio del juicio por la muerte de Maradona no solo estuvo atravesado por lo judicial, sino también por un hecho insólito en la calle que captó la atención de todos los presentes.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario