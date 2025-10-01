Insólito: un grupo de amigos compartía un asado, entró un ladrón a la casa y les robó el vacío

Como estaba vestido con una gorra y campera, el ladrón logró escabullirse sin ser detectado o identificado, a pesar de que su actividad quedó registrada.

La situación de inseguridad en Valeria del Mar no es un tema menor dado que se avecina la temporada de verano, uno de los puntos más altos del turismo de la Costa Atlántica.

En las últimas semanas hubo robos en al menos siete casas del barrio Laguna Escondida, que empezó a desarrollarse hace 10 años en esa localidad balnearia, y un residente habló con la radio de Pinamar para contar que "desde hace dos meses" viven una situación compleja por la "gente que hace inteligencia".

"Ya supera lo que es una ola de inseguridad. Desde hace dos meses ya que estamos pasando un momento complejo", convino Cristian, el vecino aludido, al explicar que el barrio no es cerrado a la comunidad y que hay apenas ocho casas que están habitadas todo el año, mientras el público puede pasar de visita.

Claro, que pasar de visita es una cosa y aprovechar para hacer "take away" es otra.