Insólito: un grupo de amigos compartía un asado, entró un ladrón a la casa y les robó el vacío
Un video del episodio muestra los malabares que hizo el hombre para llevarse una parte del botín sin que lo notaran los comensales. Lo "atrapó" la cámara.
Mientras residentes de los barrios privados en Valeria del Mar le reclaman más seguridad a las autoridades del partido de Pinamar, al cual pertenece, un episodio de inseguridad se volvió viral en las últimas horas en esa localidad, más que nada por lo insólito: hacían un asado y les robaron la carne.
La secuencia quedó registrada por la cámara de seguridad ubicada en lo que parecería ser el jardín o muro exterior de una casa en Valeria del Mar, donde un grupo de amigos se había reunido a comer un asado.
En el video se puede apreciar perfectamente cuando el ladrón trepó por sobre la mesada, que está perpendicular a la parrilla, con la suficiente destreza como para no caerse ni llamar la atención de los presentes.
El siguiente paso fue estirar la mano y tomar lo más valioso que encontró: un pedazo de vacío que estaba sobre la parrilla. Con el botín entre manos, el hombre se alejó por "los fondos" del terreno, según informó la señal Pinamar Radio.
Como estaba vestido con una gorra y campera, el ladrón logró escabullirse sin ser detectado o identificado, a pesar de que su actividad quedó registrada.
La situación de inseguridad en Valeria del Mar no es un tema menor dado que se avecina la temporada de verano, uno de los puntos más altos del turismo de la Costa Atlántica.
En las últimas semanas hubo robos en al menos siete casas del barrio Laguna Escondida, que empezó a desarrollarse hace 10 años en esa localidad balnearia, y un residente habló con la radio de Pinamar para contar que "desde hace dos meses" viven una situación compleja por la "gente que hace inteligencia".
"Ya supera lo que es una ola de inseguridad. Desde hace dos meses ya que estamos pasando un momento complejo", convino Cristian, el vecino aludido, al explicar que el barrio no es cerrado a la comunidad y que hay apenas ocho casas que están habitadas todo el año, mientras el público puede pasar de visita.
Claro, que pasar de visita es una cosa y aprovechar para hacer "take away" es otra.
