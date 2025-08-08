Intensa búsqueda de una adolescente desaparecida hace una semana en Río Negro

Por otra parte, allegados a la joven revelaron que esta no es la primera vez que se ausenta de su hogar. La última desaparición registrada ocurrió en febrero de este año, cuando su hermana mayor también presentó la denuncia correspondiente. Por este motivo, la policía está realizando un recorrido por los lugares que Brisa suele frecuentar, con la esperanza de encontrar pistas que permitan dar con ella.