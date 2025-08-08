Intensa búsqueda de una adolescente desaparecida hace una semana en Río Negro
Brisa Núñez, de 15 años, es oriunda de General Roca y tiene un diagnóstico de retraso madurativo.
La Policía de Río Negro activó un operativo especial en la ciudad de General Roca para localizar a Brisa Núñez, una adolescente de 15 años que padece retraso madurativo y que desapareció de su hogar el pasado 31 de julio. La desaparición generó gran preocupación tanto entre sus familiares como en la comunidad local, debido a la vulnerabilidad que implica su condición.
La denuncia fue presentada por un familiar cercano, quien advirtió a las autoridades sobre la delicada situación de Brisa y solicitó asistencia inmediata para su búsqueda. Ante la gravedad del caso, el Ministerio Público Fiscal (MPF) decidió sumarse a las tareas de búsqueda para acelerar las investigaciones y coordinar el operativo con la policía local.
Desde el MPF informaron que la joven tiene una contextura física mediana a robusta, mide aproximadamente 1,70 metros, posee cabello largo rojizo, ojos marrones claros y presenta una cicatriz visible en el brazo izquierdo. El día que desapareció, vestía una calza negra y un pulóver de algodón negro, detalles que las autoridades están difundiendo para facilitar su reconocimiento.
La policía, además, enfatizó la importancia de la colaboración ciudadana e instó a quienes tengan información sobre el paradero de Brisa a comunicarse de inmediato con la comisaría más cercana o llamar al 911. La participación de la comunidad es clave para avanzar en la búsqueda y garantizar su pronta aparición.
Por otra parte, allegados a la joven revelaron que esta no es la primera vez que se ausenta de su hogar. La última desaparición registrada ocurrió en febrero de este año, cuando su hermana mayor también presentó la denuncia correspondiente. Por este motivo, la policía está realizando un recorrido por los lugares que Brisa suele frecuentar, con la esperanza de encontrar pistas que permitan dar con ella.
