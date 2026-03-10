Intensa búsqueda de una adolescente en Pilar: el misterio del joven escondido detrás de un camión

Otros vecinos del barrio aseguraron haberla visto caminando por la plaza del barrio acompañada por un joven que no sería residente de la zona, según informaron medios locales.

“Había un chico supuestamente buscándola y esperándola, estaba escondido detrás de un camión”, dijo por su parte Adriana, otra de sus tías, en un video difundido en redes sociales. “Pido que me ayuden a dar con ella, estoy desesperada, no sé qué hacer”, expresó.

milena ayelen rodriguez

Respecto al joven mencionado por los vecinos, sus tías desconocen su identidad: “No sospechamos de nadie, no sabemos quién se la llevó”, expresó Soledad.

Además, sus tías recibieron un llamado que indicaba que la adolescente había sido vista en la localidad Manzanares, a poco más de tres kilómetros de Río Luján.

“Fuimos a buscarla, mostramos fotos y nadie la vio. Hay llamados, pero nada certero”, indicó Soledad.

Con el paso de los días, la desesperación de sus familiares aumenta. La búsqueda de la adolescente es encabezada por personal policial del destacamento de Manzanares con la ayuda de efectivos y drones. Hasta el término de esta nota no hubo novedades sobre su paradero.