Intensa búsqueda de una adolescente en Pilar: el misterio del joven escondido detrás de un camión
Milena Ayelén Rodríguez tiene 15 años y fue vista por última vez el sábado cuando salió de su casa en el barrio Río Luján.
Vecinos del barrio Río Luján, en el partido bonaerense de Pilar, se encuentran conmocionados y en alerta tras la desaparición de Milena Ayelén Rodríguez, una adolescente de 15 años que fue vista por última vez el sábado por la noche y desde entonces nada se sabe de su paradero.
Según relataron familiares de Milena, la desaparición se produjo alrededor de las 23.30. Minutos antes, la joven había permanecido en la vereda acompañada por sus hermanos y, si bien ellos ya habían ingresado, ella volvió a salir. Fue la última vez que la vieron.
Su familia hizo la denuncia de inmediato ante la policía y desde entonces reclaman que no se abandone la búsqueda. Al momento de su desaparición, Milena vestía un buzo negro, short blanco y zapatillas verdes marca Puma.
El misterio del joven escondido detrás de un camión
“Los chicos habían visto a un hombre parado atrás del camión de un vecino que estaba estacionado sobre la vereda”, contó este martes Soledad, una de las tías de Milena, en diálogo con minutouno.com
Tras conocerse el caso, una vecina de la zona contó que, antes de la desaparición de Milena, se le acercó un joven de entre 18 y 20 años. Según relató, el muchacho le mostró la foto de una chica y le dijo que la estaba buscando. Más tarde, al ver las imágenes difundidas por la búsqueda, la mujer confirmó que se trataba de la adolescente.
Otros vecinos del barrio aseguraron haberla visto caminando por la plaza del barrio acompañada por un joven que no sería residente de la zona, según informaron medios locales.
“Había un chico supuestamente buscándola y esperándola, estaba escondido detrás de un camión”, dijo por su parte Adriana, otra de sus tías, en un video difundido en redes sociales. “Pido que me ayuden a dar con ella, estoy desesperada, no sé qué hacer”, expresó.
Respecto al joven mencionado por los vecinos, sus tías desconocen su identidad: “No sospechamos de nadie, no sabemos quién se la llevó”, expresó Soledad.
Además, sus tías recibieron un llamado que indicaba que la adolescente había sido vista en la localidad Manzanares, a poco más de tres kilómetros de Río Luján.
“Fuimos a buscarla, mostramos fotos y nadie la vio. Hay llamados, pero nada certero”, indicó Soledad.
Con el paso de los días, la desesperación de sus familiares aumenta. La búsqueda de la adolescente es encabezada por personal policial del destacamento de Manzanares con la ayuda de efectivos y drones. Hasta el término de esta nota no hubo novedades sobre su paradero.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario