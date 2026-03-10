Subió casi un 40% la cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires

Al analizar sólo los locales que están ofrecidos para venta y alquiler saltan a la vista dos datos: el primero, que hubo una suba del 158,8% con respecto a enero-febrero de 2025 en la cantidad de inmuebles para alquilar.

Luego consta un alza del 91,3% comparado con el período anterior (de noviembre-diciembre).

En el caso de la venta, hay un 12,5% más de oferta en comparación a enero-febrero de 2025 y un descenso de 25% en relación al último bimestre del año pasado.

Desde la CAC registraron avances bimestrales en todas las zonas menos en las cuadras de la Avenida Pueyrredón desde el 0 (en el Once) hasta el 1200 (Recoleta), que se mantuvo igual que el bimestre anterior.