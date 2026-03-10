Subió casi un 40% la cantidad de locales comerciales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires
La Cámara Argentina de Comercio y Servicios publicó su relevamiento más reciente del sector, y la diferencia es notable con respecto a un año atrás.
La Ciudad de Buenos Aires siempre está en un proceso de recambio, pero las circunstancias económicas actuales parecieran haber impulsado un escenario de vacío, más precisamente en el mercado inmobiliario, que está afectado de lleno en materia de alquileres y ventas de locales comerciales.
En un relevamiento reciente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) consta que hay 284 locales comerciales vacíos en la ciudad de Buenos Aires, a la espera de compradores o de inquilinos con la espalda para cubrir los alquileres y el costo de poner una tienda.
De acuerdo con el informe, en el bimestre enero-febrero de 2026 se registró una suba del 38,5% interanual en la cantidad de locales comerciales vacíos, que pasaron de ser 205 a ser 284.
El porcentaje se elevó a 43,4% al compararlo con el período noviembre-diciembre de 2025, cuando se registraron 198 locales vacíos.
Las zonas comerciales relevadas por la CAC en la Ciudad de Buenos Aires fueron las avenidas Córdoba, Pueyrredón, Cabildo Santa Fe, Rivadavia, Avellaneda y Corrientes, además de la peatonal Florida.
Al analizar sólo los locales que están ofrecidos para venta y alquiler saltan a la vista dos datos: el primero, que hubo una suba del 158,8% con respecto a enero-febrero de 2025 en la cantidad de inmuebles para alquilar.
Luego consta un alza del 91,3% comparado con el período anterior (de noviembre-diciembre).
En el caso de la venta, hay un 12,5% más de oferta en comparación a enero-febrero de 2025 y un descenso de 25% en relación al último bimestre del año pasado.
Desde la CAC registraron avances bimestrales en todas las zonas menos en las cuadras de la Avenida Pueyrredón desde el 0 (en el Once) hasta el 1200 (Recoleta), que se mantuvo igual que el bimestre anterior.
