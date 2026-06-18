Intento de femicidio en San Juan: discutió con su novia, la roció con alcohol e intentó prenderla fuego

policia de san juan intento femicidio La Policía detuvo al agresor

Tras el frustrado ataque, el sospechoso armó un bolso e intentó darse a la fuga. Sin embargo, tras el alerta a las autoridades, la Policía montó un operativo cerrojo y logró interceptarlo a las pocas cuadras cuando pretendía huir de la zona.

En poder del detenido se secuestró tanto el frasco de alcohol utilizado como el encendedor con el que habría intentado iniciar el fuego. Estos elementos fueron remitidos como prueba a la investigación judicial, que se orienta en principio hacia la figura de homicidio agravado por el contexto de violencia de género, en grado de tentativa. Además, se investiga una posible amenaza de muerte hacia la víctima, de acuerdo con lo denunciado por los familiares y la propia joven.

Según informó el portal el Tiempo de San Juan, la joven fue contenida por su familia y por personal policial, mientras la Justicia avanza en la calificación legal y las medidas de protección.

La causa fue caratulada de forma preventiva como tentativa de homicidio agravado por el contexto de violencia de género (femicidio) en concurso real con amenazas de muerte, debido a las graves advertencias que el detenido le habría hecho a la víctima antes de ser capturado.