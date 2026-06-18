Intento de femicidio en San Juan: discutió con su novia, la roció con alcohol e intentó prenderla fuego
La víctima se salvó gracias a la rápida intervención de su madre. El agresor fue detenido cuando intentaba escapar.
Un intento de femicidio conmocionó a la ciudad de Jáchal, provincia de San Juan. Un joven de 25 años fue detenido tras protagonizar un intento de femicidio en el que roció con alcohol a su pareja de 20 e intentó prenderla fuego en medio de una discusión. El ataque no terminó en tragedia gracias a que la madre de la víctima logró intervenir a tiempo.
El hecho se registró este miércoles 17 de junio cerca de las 13 horas en una vivienda del barrio Virgen de Fátima. Allí, residía la pareja, cuya convivencia terminó abruptamente marcada por este episodio de violencia extrema. De acuerdo con los primeros datos recabados, una discusión doméstica habría sido el detonante del violento accionar del agresor.
En medio de la pelea, el agresor —identificado por sus iniciales M.E.M.— tomó un frasco de alcohol, salpicó el cuerpo de la víctima y empuñó un encendedor con la clara intención de generar las llamas.
Ante los gritos desesperados de auxilio, la mamá de la joven se interpuso rápidamente, lo que le permitió a la víctima escapar del domicilio y resguardarse.
Tras el frustrado ataque, el sospechoso armó un bolso e intentó darse a la fuga. Sin embargo, tras el alerta a las autoridades, la Policía montó un operativo cerrojo y logró interceptarlo a las pocas cuadras cuando pretendía huir de la zona.
En poder del detenido se secuestró tanto el frasco de alcohol utilizado como el encendedor con el que habría intentado iniciar el fuego. Estos elementos fueron remitidos como prueba a la investigación judicial, que se orienta en principio hacia la figura de homicidio agravado por el contexto de violencia de género, en grado de tentativa. Además, se investiga una posible amenaza de muerte hacia la víctima, de acuerdo con lo denunciado por los familiares y la propia joven.
Según informó el portal el Tiempo de San Juan, la joven fue contenida por su familia y por personal policial, mientras la Justicia avanza en la calificación legal y las medidas de protección.
La causa fue caratulada de forma preventiva como tentativa de homicidio agravado por el contexto de violencia de género (femicidio) en concurso real con amenazas de muerte, debido a las graves advertencias que el detenido le habría hecho a la víctima antes de ser capturado.
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