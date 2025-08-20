Inundaciones tras el temporal: vecinos atrapados por el agua en Villa Celina
Las lluvias intensas provocadas por la ciclogénesis dejaron varias calles anegadas en el AMBA, donde los vecinos denuncian que la situación se repite cada vez que hay tormentas fuertes.
La llegada de la ciclogénesis al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) trajo consigo un panorama complejo en distintos puntos del conurbano bonaerense. En Villa Celina, partido de La Matanza, los vecinos se vieron nuevamente afectados por serias inundaciones que dificultan la circulación y hasta les impiden salir de sus casas.
Según relataron, el agua alcanzó niveles que en algunos casos superan las rodillas, un escenario que se repite con cada temporal intenso y que ya se volvió una constante en la zona. “Siempre pasa lo mismo, no hay salida para el agua y queda estancada durante horas”, señaló un vecino que tuvo que dejar su auto lejos de su domicilio para evitar daños.
Otro habitante del barrio aseguró que la situación el día anterior fue aún más grave, ya que el agua había alcanzado la vereda, obligando a muchos a usar botas de goma para poder desplazarse. “Si deja de llover, el agua recién baja después de varias horas, nunca antes”, agregó.
El periodista Diego Lewen, en un móvil para C5N desde el lugar, informó que dos cuadras de la calle Avelino Díaz estaban completamente cubiertas por agua hasta General Pintos, lo que obligaba a los vehículos a circular a gran velocidad para evitar que el agua ingrese a los motores. “No hay vereda visible, la parada de colectivos está desierta porque nadie puede esperar ahí”, describió.
Las intensas precipitaciones también se replicaron en otras localidades del conurbano, como San Francisco Solano, en Quilmes, donde también hubo calles anegadas. El fenómeno de baja presión que generó estas lluvias y tormentas se instaló en la región a principios de semana, con ráfagas y un marcado descenso de la temperatura.
La situación deja en evidencia, una vez más, la vulnerabilidad de distintos barrios del AMBA frente a fenómenos climáticos de gran magnitud, donde la falta de planificación urbana y de sistemas de desagüe eficientes deja a miles de familias expuestas a la misma pesadilla cada vez que llueve con intensidad.
