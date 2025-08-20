Inundaciones tras el temporal: vecinos atrapados por el agua en Villa Celina

Según relataron, el agua alcanzó niveles que en algunos casos superan las rodillas, un escenario que se repite con cada temporal intenso y que ya se volvió una constante en la zona. “Siempre pasa lo mismo, no hay salida para el agua y queda estancada durante horas”, señaló un vecino que tuvo que dejar su auto lejos de su domicilio para evitar daños.